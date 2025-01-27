Son ankette Erdoğan'a şok üstüne şok!

AREA Araştırma 26 ilde düzenlediği son ankette vatandaşlara Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni başarılı bulup bulmadıklarından, iktidarın 'Öcalan' çağrısına, hükümetin ekonomi politikalarından, CHP'li belediyelere yapılan operasyonlara kadar çok sayıda soru soruldu. Sonuçlar Erdoğan'a şok yaşatacak.





Halktv'nin haberine göre işte anketten öne çıkanlar





CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNİ BAŞARILI BULUYOR MUSUNUZ?

"'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni başarılı buluyor musunuz?" sorusuna vatandaşların yanıtı 'olumsuz' oldu. Sistemi “Başarılı” bulanların oranı %36,2, “başarısız” bulanların oranı ise %60,1 olurken fikir belirtmeyenlerin oranı ise %3,7.





ERDOĞAN'IN YENİDEN ADAY OLABİLMESİ İÇİN ANAYASADA DEĞİŞİKLİK YAPILMALI MI?

Vatandaşlar Anayasada bulunan “…yalnızca 2 dönem cumhurbaşkanı seçilme kuralı” Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden aday olabilmesi için değiştirilmeli midir?" sorusuna ise yüzde 65,3 ile 'hayır' yanıtı verdi. Erdoğan’ın yeniden aday olabilmesi için Anayasanın değiştirilmesi gerektiğini belirtenlerin oranı %29,7, Fikir belirtmeyenlerin oranı ise %5,0 oldu.





ERDOĞAN İLE İLGİLİ KANAATİNİZ NEDİR?

Vatandaşların "Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili genel olarak kanaatiniz nedir?" sorusuna verdikleri yanıt da dikkat çekti. Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili genel olarak kanaati “olumlu” olanların oranı %42,2, “olumsuz” olanların oranı %54,6 iken fikir belirtmeyenlerin oranı ise %3,2 oldu.





DEM PARTİ'NİN ÖCALAN İLE GÖRÜŞMESİ

Ankette vatandaşların 67,1'i DEM'in İmralı'da Öcalan ile görüşmesine 'olumsuz' karşıladığı ortaya çıktı. DEM Parti heyetinin İmralı’da Abdullah Öcalan ile görüşmesini “olumlu” karşılayanların oranı %26,9, “olumsuz” karşılayanların oranı %67,1’dir. Fikir belirtmeyenlerin oranı ise %6,0 oldu.





HÜKÜMETİN EKONOMİ POLİTİKALARI BAŞARILI MI?

"Hükümetin ekonomi politikasını başarılı buluyor musunuz?" sorusuna vatandaşların “Başarılı” bulanların oranı %24,3, “başarısız” bulanların oranı %73,6 olarak belirtildi. Fikir belirtmeyenlerin oranı ise %2,1.





BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ'NE OPERASYON İLE İLGİLİ KANAATİNİZ NEDİR?

"Beşiktaş Belediyesi’ne yapılan operasyonla ilgili kanaatiniz nedir?" sorusuna ise “yolsuzluk soruşturmasıdır” diyen vatandaşların oranı %30,7, “siyasi davadır, asıl hedef Ekrem İmamoğlu’dur” diyenlerin oranı %46,6’dır. Fikir belirtmeyenlerin oranı ise %22,7 olarak açıklandı.





DEVLET BAHÇELİ İLE İLGİLİ KANAATİNİZ NEDİR?

Ankette, "Devlet Bahçeli ile ilgili genel olarak kanaatiniz nedir?" sorusuna ise “olumlu” diyenlerin oranının %29,1, “olumsuz” diyenlerin oranının %65,8, fikir belirtmeyenlerin oranının ise %5,1 olduğu görüldü.