Samanyolu Haber /Politika / Son ankette görenleri şaşırtan sonuç: İşte partilerin son oy oranları! /29 Kasım 2022 11:51

Son ankette görenleri şaşırtan sonuç: İşte partilerin son oy oranları!

Asal Araştırma’nın yaptığı son anket sonuçları açıklandı. Söz konusu anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı, Millet İttifakı’nın 9 puan geçti.

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ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, "Bu pazar milletvekili genel seçimi olsa hangi siyasi partiye oyunuzu verirsiniz?" sorusunu Türkiye genelinde 26 ilde 2 bin 500 seçmene yöneltti. İşte son anket sonuçları.

ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, 15-24 Kasım 2022 tarihleri arasında Türkiye genelinde NUTS2 sistemine göre İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya, Adana, Hatay, Kırıkkale, Kayseri, Zonguldak, Kastamonu, Samsun, Trabzon, Erzurum, Ağrı, Malatya, Van, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin dahil 26 ilde 18 yaş ve üzeri 2 bin 500 kişiyle telefon yöntemiyle yaptığı anket çalışmasında katılımcılara, "Bu pazar milletvekili genel seçimi olsa hangi siyasi partiye oyunuzu verirsiniz?" sorusunu yönetti.

İşte kararsızlar dağıtılmadan önce ve kararsızlar dağıtılmadan sonraki sonuçlar:

AKP: %29.6
CHP: %19.1
İYİ Parti: %8.8
HDP: %8.2
MHP: %6.8
DEVA Partisi: %0.9
Zafer Partisi: %0.8
Saadet Partisi: %0.6
Gelecek Partisi: %0.6
Büyük Birlik Partisi: %0.5
Memleket Partisi: %0.5
Diğer:%1.0
Kararsızım: %10.3
Oy Kullanmayacağım: %6.3
Cevap Yok: %4.9



Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise sonuçlar şöyle oldu:

AKP: %37.7
CHP: %24.4
İYİ Parti: %11.2
HDP: %10.4
Yeniden Refah Partisi: %1.4
DEVA Partisi: %1.2
Zafer Partisi: %1.0
Saadet Partisi: %0.8
Gelecek Partisi: %0.8
Büyük Birlik Partisi: %0.6
Memleket Partisi: %0.6
Diğer:%1.2


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