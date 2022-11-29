Son ankette görenleri şaşırtan sonuç: İşte partilerin son oy oranları!

ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, "Bu pazar milletvekili genel seçimi olsa hangi siyasi partiye oyunuzu verirsiniz?" sorusunu Türkiye genelinde 26 ilde 2 bin 500 seçmene yöneltti. İşte son anket sonuçları.





ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, 15-24 Kasım 2022 tarihleri arasında Türkiye genelinde NUTS2 sistemine göre İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya, Adana, Hatay, Kırıkkale, Kayseri, Zonguldak, Kastamonu, Samsun, Trabzon, Erzurum, Ağrı, Malatya, Van, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin dahil 26 ilde 18 yaş ve üzeri 2 bin 500 kişiyle telefon yöntemiyle yaptığı anket çalışmasında katılımcılara, "Bu pazar milletvekili genel seçimi olsa hangi siyasi partiye oyunuzu verirsiniz?" sorusunu yönetti.













DEVA Partisi: %1.2

Zafer Partisi: %1.0

Diğer:%1.2









AKP: %29.6CHP: %19.1İYİ Parti: %8.8HDP: %8.2MHP: %6.8DEVA Partisi: %0.9Zafer Partisi: %0.8Saadet Partisi: %0.6Gelecek Partisi: %0.6Büyük Birlik Partisi: %0.5Memleket Partisi: %0.5Diğer:%1.0Kararsızım: %10.3Oy Kullanmayacağım: %6.3Cevap Yok: %4.9AKP: %37.7CHP: %24.4İYİ Parti: %11.2HDP: %10.4Yeniden Refah Partisi: %1.4Saadet Partisi: %0.8Gelecek Partisi: %0.8Büyük Birlik Partisi: %0.6Memleket Partisi: %0.6