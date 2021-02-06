Samanyolu Haber /Politika / Son ankette ilginç sonuçlar /06 Şubat 2021 20:17

Son ankette ilginç sonuçlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) oy oranı yüzde 30'a gerilerdi. AKP'nin müttefiki Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ise baraj altında.

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MetroPOLL Araştırma'nın ocak ayında yaptığı anketin sonuçlarına göre, "Bu pazar seçim olsa" Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İyi Parti yüzde 10 ülke barajı geçebiliyor. 

Halkların Demokratik Partisi (HDP) yüzde 8, AKP'nin Cumhur İttifakı'ndaki ortağı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yüzde 6,9 oranında oy aldı. 

NEREDEYSE BEŞ SEÇMENDEN BİRİ KARARSIZ

MetroPOLL Araştırma, "Türkiye'nin Nabzı" isimli çalışmada yer alan "Bu pazar erken bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunun cevaplarını yayımladı. 

Ankette kararsızların, protesto oy kullananların ve cevap vermeyenlerin oranı yüzde 18,8 oldu.

Saadet Partisi yüzde 1,8 oranında oy alırken, Ali Babacan'ın kurduğu Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi yüzde 1,1, Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi yüzde 0,9 oranında oy aldı. 
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