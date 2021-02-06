Son ankette ilginç sonuçlar

MetroPOLL Araştırma'nın ocak ayında yaptığı anketin sonuçlarına göre, "Bu pazar seçim olsa" Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İyi Parti yüzde 10 ülke barajı geçebiliyor.





Halkların Demokratik Partisi (HDP) yüzde 8, AKP'nin Cumhur İttifakı'ndaki ortağı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yüzde 6,9 oranında oy aldı.





NEREDEYSE BEŞ SEÇMENDEN BİRİ KARARSIZ





MetroPOLL Araştırma, "Türkiye'nin Nabzı" isimli çalışmada yer alan "Bu pazar erken bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunun cevaplarını yayımladı.





Ankette kararsızların, protesto oy kullananların ve cevap vermeyenlerin oranı yüzde 18,8 oldu.



