Samanyolu Haber /Gündem / Son ankette kritik sonuç, Cumhur İttifakı eriyor /07 Ekim 2021 09:46

Son ankette kritik sonuç, Cumhur İttifakı eriyor

KONDA’nın eylül ayı anketi açıklandı. Öne çıkan bazı bulgular şöyle:

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AKP’nin temmuzda yüzde 36.1 olan oy oranı eylülde yüzde 32.7’ye indi.

MHP’nin oy oranı yüzde 8.9’a düşerken, Cumhur İttifakı’nın toplam oyu yüzde 41.6’ya kadar geriledi. Cumhur İttifakı’nın oyu haziranda yüzde 46.5’e temmuzda ise yüzde 45.4’tü.

Millet İttifakı’nda CHP’nin oy oranı yüzde 25.6’dan yüzde 24.8’e inerken İYİ Parti’nin oy oranının yüzde 15.7’den yüzde 19.3’e çıktığı kaydedildi.

HDP’nin oy oranıysa yüzde 11.7 olarak tespit edildi. Temmuz ayında HDP’nin oy oranı yüzde 11.2 olmuştu.

Temmuz’da Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi dâhil diğer partilerin toplam oyu yüzde 0.5 artarak ile yüzde 2.6’ya yükseldi.
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