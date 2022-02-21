Samanyolu Haber /Politika / Son ankette ortaya çıkan çarpıcı sonuç: Hiç ummadıkları kesim AKP'yi sildi /21 Şubat 2022 07:43

Son ankette ortaya çıkan çarpıcı sonuç: Hiç ummadıkları kesim AKP'yi sildi

Türkiye Raporu’nun son anket çalışmasına göre ilk defa oy kullanmayacağını ifade edenlerin oranı kararsızları geçti. Oy vermeyeceğini söyleyenlerin önemli bir kısmının AKP seçmeni olduğu ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Yeniçağ gazetesinin haberine göre, Türkiye Raporu’nun şubat ayının ilk haftasında, Türkiye çapında 1500 kişi ile yaptığı araştırmada anket sonuçları açıklandı.

Cumhuriyet'in haberine göre, araştırmada ilk defa oy kullanmayacağını ifade edenlerin oranı kararsızları geçti. Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, “Oy vermeyeceğini söyleyenlerin önemli bir kısmı AKP seçmeni. Alternatif göremezse evde oturmayı tercih ediyorlar” dedi.

AKP'NİN OYLARI ERİDİ

Vatandaşlara, “Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz” diye soruldu. Kararsızlar dağıtılmadan partilerin oyu şöyle oldu: AKP yüzde 25.6. CHP yüzde 22, İYİ Parti yüzde 10.3, HDP yüzde 9.8. MHP yüzde 6.5. DEVA Partisi yüzde 1.6. Diğer yüzde 0.8. Gelecek Partisi yüzde 0.6. Saadet Partisi yüzde 0.4. “Oy kullanmam” diyenlerin oranı ise yüzde 12.4, “Kararsızım” diyenlerin oranı da yüzde 10 olarak belirlendi.



İTTİFAKLAR BAŞA BAŞ GİDİYOR

Araştırmaya göre ittifakların başa baş durumu devam etti. Muhalefetin desteği yüzde 59 olurken, iktidarın desteği yüzde 41 seviyesinde oldu.

Araştırmada, protesto oylarının yüksekliğine dikkat çeken Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, “Araştırmalarımızda ilk kez oy kullanmayacağını ifade edenlerin oranı kararsızların oranını geçti” dedi ve şu değerlendirmeyi yaptı:

"AKP İÇİN EN ÖNEMLİ SORUN OLUR"

“Oy vermeyeceğini söyleyenlerin önemli bir kısmını AKP seçmeni oluşturuyor. 2011-2018 arası seçimlere baktığımızda, AKP’nin en kuvvetli olduğu yerlerde oyu düştüğünde o yerlerde katılımın da düştüğünü görüyoruz. Kızgın AKP seçmeni alternatif göremezse evde oturmayı tercih ediyor. Eğer böyle devam ederse 2023 seçimlerinde AKP’nin en büyük sorunu seçmenini evden çıkartmak olacak.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Son ankette ortaya çıkan çarpıcı sonuç: Hiç ummadıkları... Sonraki Haber >>

Cehaletin vücut bulmuş hali AKP Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu

Cehaletin vücut bulmuş hali AKP Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu

Cemaatin Yusuf Abisi!

Cemaatin Yusuf Abisi!

[Harun Tokak] Çoban Çeşmesi

[Harun Tokak] Çoban Çeşmesi

Hocaefendi'den Bekmezci için taziye: Bir yiğit vardı...

Hocaefendi'den Bekmezci için taziye: Bir yiğit vardı...

Miami sahiline helikopter düştü

Miami sahiline helikopter düştü

İmamoğlu, Münih Güvenlik Konferansı’nda

İmamoğlu, Münih Güvenlik Konferansı’nda

İlaç zamlarını duyan vatandaş çıldırdı

İlaç zamlarını duyan vatandaş çıldırdı

Canlı yayında tekme tokat kavga

Canlı yayında tekme tokat kavga

AKP'li vatandaş: Erdoğan artık reisimiz değil

AKP'li vatandaş: Erdoğan artık reisimiz değil

AKP'nin parasını akladığı kumar çetesi faka bastı

AKP'nin parasını akladığı kumar çetesi faka bastı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
07:51:16