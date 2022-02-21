Son ankette ortaya çıkan çarpıcı sonuç: Hiç ummadıkları kesim AKP'yi sildi

Yeniçağ gazetesiningöre, Türkiye Raporu’nun şubat ayının ilk haftasında, Türkiye çapında 1500 kişi ile yaptığı araştırmada anket sonuçları açıklandı.Cumhuriyet'in haberine göre, araştırmada ilk defa oy kullanmayacağını ifade edenlerin oranı kararsızları geçti. Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, “Oy vermeyeceğini söyleyenlerin önemli bir kısmı AKP seçmeni. Alternatif göremezse evde oturmayı tercih ediyorlar” dedi.AKP'NİN OYLARI ERİDİVatandaşlara, “Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz” diye soruldu. Kararsızlar dağıtılmadan partilerin oyu şöyle oldu: AKP yüzde 25.6. CHP yüzde 22, İYİ Parti yüzde 10.3, HDP yüzde 9.8. MHP yüzde 6.5. DEVA Partisi yüzde 1.6. Diğer yüzde 0.8. Gelecek Partisi yüzde 0.6. Saadet Partisi yüzde 0.4. “Oy kullanmam” diyenlerin oranı ise yüzde 12.4, “Kararsızım” diyenlerin oranı da yüzde 10 olarak belirlendi.Araştırmaya göre ittifakların başa baş durumu devam etti. Muhalefetin desteği yüzde 59 olurken, iktidarın desteği yüzde 41 seviyesinde oldu.Araştırmada, protesto oylarının yüksekliğine dikkat çeken Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, “Araştırmalarımızda ilk kez oy kullanmayacağını ifade edenlerin oranı kararsızların oranını geçti” dedi ve şu değerlendirmeyi yaptı:“Oy vermeyeceğini söyleyenlerin önemli bir kısmını AKP seçmeni oluşturuyor. 2011-2018 arası seçimlere baktığımızda, AKP’nin en kuvvetli olduğu yerlerde oyu düştüğünde o yerlerde katılımın da düştüğünü görüyoruz. Kızgın AKP seçmeni alternatif göremezse evde oturmayı tercih ediyor. Eğer böyle devam ederse 2023 seçimlerinde AKP’nin en büyük sorunu seçmenini evden çıkartmak olacak.”