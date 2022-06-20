Samanyolu Haber /Politika / Son ankette sürpriz: İşte partilerin il il oy oranları! /20 Haziran 2022 08:46

Son ankette sürpriz: İşte partilerin il il oy oranları!

Polimetre Araştırma Şirketi, katılımcılara 'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' sorusunu yönelttiği anketin sonuçlarını paylaştı.

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Anket şirketleri vatandaşın nabzını tutmaya devam ediyor. Erken seçim tartışmalarının ardından anket şirketleri çalışmalarını hızlandırırken Polimetre, elindeki son anket sonuçlarını açıkladı. Yayınlanan verilere göre, AKP’nin oy oranında büyük düşüş gözlenirken, Cumhur İttifakı ortağı MHP’de de benzeri bir gerileme yaşandığı görüldü.

Şirketin son anket sonuçlarında CHP, İyi Parti, HDP ve Saadet Partisi’nin oy oranında 2018 seçimlerine kıyasla artış gözlendi. DEVA Partisi’nin oy oranı yüzde 6,9; Gelecek Partisi’nin oy oranı yüzde 4,0, Demokrat Parti’nin oy oranı ise yüzde 0,6 olarak ölçüldü.

AKP VE MHP İÇİN EN KÖTÜ SENARYO

Araştırmada AKP ve MHP için en kötü senaryonun, Cumhur Ortak listesi karşısında, 6’lı Millet İttifakı’nı HDP’nin desteklediği senaryo olduğu görüldü.

“Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz” sorusunun sorulduğu anketin sonuçları şu şekilde:

  • CHP: 23.8%
  • İyi Parti:11.4%
  • Saadet Partisi: 1.6%
  • DEVA Partisi: 6.9%
  • Gelecek Partisi: 4.0%
  • Demokrat Parti: 0.6%
  • HDP: 11.6%
  • AKP: 29.0%
  • MHP: 8.6%
  • Diğer: 2.4%

PARTİLERİN İL İL OY ORANLARI

Anket verilerinde, partilerin il il oy dağılımlarına da yer verildi. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti, HDP, AK Parti, MHP ve Diğer sıralamasıyla yayınlanan ve 81 ilin bulunduğu tablo şu şekilde:






İTTİFAK SENARYOLARINDA TABLOLAR DEĞİŞİYOR

Raporda tanımlanan oy oranlarına göre; Cumhur İttifakı’nın 222-253, Millet İttifakı’nın 271-301, HDP’nin 67-87 arasında milletvekili çıkaracağı hesaplandı.

Ancak olası ittifak senaryoları ortaya çıkan tabloyu etkileyebilir. Buna göre DEVA Partisi 6’lı Millet İttifakı’ndan ayrılıp tek başına seçime girerse milletvekili sayısı 20 azalıyor. Cumhur İttifakı’nın milletvekili sayısı ise 18 artıyor.
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