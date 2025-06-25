Son ankette vatandaş Erdoğan'ın yeniden adaylığına yeşil ışık yakmadı!

Ankara Araştırma ve Danışmanlık, 28 il, 59 ilçe ve bu ilçelere bağlı 145 mahalle / köyde 2 bin 4 kişiyle yaptığı yüz yüze anketin bulgularını paylaştı.
CHP BİRİNCİ PARTİ
Katılımcılara, "Yarın Milletvekili Genel Seçimi Olsa Hangi Partiye Oy Verirsiniz?" sorusu yöneltilirken kararsızlar dağıtılmadan önce CHP yüzde 26,8 ile birinci parti olurken AKP yüzde 22,8 ile ikinci parti oldu.
"Kararsızlar" ise "oy kullanmam" diyenler beraber değerlendirildiğinde yüzde 22,5 ile üçüncü parti konumuna çıktı.
Diğer partilerin oy oranı şöyle:
DEM 7,2
MHP 5,9
Zafer Partisi 4,8
İYİ Parti 3,0
YRP 2,6
TİP 1,1
A Parti 0,8
Diğer 2,5
Kararsızlar dağıtıldığında ise sonuçlar şöyle sıralandı:
CHP 34,6
AKP 29,4
DEM 9,3
MHP 7,6
Zafer Partisi 6,2
İYİ Parti 3,9
YRP 3,3
TİP 1,4
A Parti 1,1
Diğer 3,2
ERDOĞAN'IN ADAY OLMASINI İSTEMEYENLERİN ORANI YÜZDE 57,7
Ankette ayrıca, "Recep Tayyip Erdoğan Yeniden Cumhurbaşkanı Adayı Olmalı Mı?" sorusu yöneltilirken katılımcıların yüzde 37,2'si "aday olmalıdır" yanıtını verirken katılımcıların yüzde 57,7'si ise "Aday Olmamalıdır" yanıtını verdi. Katılımcıların yüzde 5,1'i ise, "Fikrim Yok" dedi.
AKP seçmeninin yüzde 7,5'i aday olmamalıdır derken; MHP seçmeninde bu oran 10,2 oldu.
HEM YAVAŞ HEM İMAMOĞLU ERDOĞAN'I GEÇİYOR
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan ve ABB Başkanı Mansur Yavaş arasından kime oy verileceği yönündeki soruya ise; katılımcıların yüzde 32,2'si Erdoğan yanıtını verirken Yavaş diyenlerin oranı yüzde 47,0 oldu.
Kararsızım diyenlerin oranı yüzde 13,3 olurken; katılımcıların yüzde 7,5'i "Sandığa Gitmem" yanıtını verdi.
Kararsızlar Dağıtıldığında ise Erdoğan diyenlerin oranı yüzde 40,6, Yavaş diyenlerin oranı yüzde 59,4 oldu.
Erdoğan ve İmamoğlu'nun sorulduğu soruda ise kararsızlar dağıtılmadan önce Erdoğan diyenlerin oranı yüzde 34,1 İmamoğlu'nun oranı ise yüzde 48,3 oldu.
Kararsızlar dağıtıldığında Erdoğan'ın oy oranı yüzde 41,4'te kalırken İmamoğlu diyenlerin oranı ise yüzde 58,6 oldu.