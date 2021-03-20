Son anketten çarpıcı sonuçlar

Türkiye'deki 26 kentteki ilçe ve mahallelerde gerçekleştirilen anketten ön plana çıkan sonuçlar şöyle;
- Kendinizi hangisine daha yakın hissediyorsunuz?
Sarı şubat ayı sonuçları
Siyah mart ayı sonuçları
Cumhurbaşkanlığı Seçimine Sadece Mansur Yavaş İle Recep Tayyip Erdoğan Katılırsa Sizce Hangisi Kazanır?
Sarı renk: Ocak ayı
Siyah renk: Şubat ayı
Pembe renk: Mart ayı
Cumhurbaşkanlığı Seçimine Sadece Ekrem İmamoğlu İle Recep Tayyip Erdoğan Katılırsa Sizce Hangisi Kazanır?
Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine Sadece Ekrem İmamoğlu ve Recep Tayyip Erdoğan Katılırsa Hangisine Oy Verirsiniz?
Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine Sadece Mansur Yavaş ve Recep Tayyip Erdoğan Katılırsa Hangisine Oy Verirsiniz?
Bugün Seçim Olsa Hangi Partiye Oy Verirsiniz?