Samanyolu Haber /Gündem / Son anketten çarpıcı sonuçlar /20 Mart 2021 14:40

Son anketten çarpıcı sonuçlar

Avrasya Araştırma Şirketi, mart ayı birinci etap araştırma sonuçlarını yayınladı. Seçmene çeşitli soruların yöneltildiği araştırmada çarpıcı sonuçlar alındı.

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Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, mart ayı birinci etap araştırmasının sonuçlarını açıkladı. 

Türkiye'deki 26 kentteki ilçe ve mahallelerde gerçekleştirilen anketten ön plana çıkan sonuçlar şöyle;

- Kendinizi hangisine daha yakın hissediyorsunuz?

Sarı şubat ayı sonuçları

Siyah mart ayı sonuçları







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Sarı renk: Ocak ayı
Siyah renk: Şubat ayı
Pembe renk: Mart ayı



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