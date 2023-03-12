Samanyolu Haber /Gündem / Son anketten 'Cumhur'a kötü haber! CHP atak yaptı, AKP geride kaldı /12 Mart 2023 21:58

Son anketten 'Cumhur'a kötü haber! CHP atak yaptı, AKP geride kaldı

Seçim tarihinin 14 Mayıs olarak belirlenmesinin ardından yapılan son ankette CHP, yüzde 30'da kalan AKP'yi geride bıraktı. Ankette en dikkat çeken sonuç ise Cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde aldığı tavırla İYİ Parti oldu. Bir önceki ankette yüzde 25 üzerinde olan İYİ Parti'nin oy oranının yüzde 7 eridiği görüldü.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimleri için 14 Mayıs'ı açıklamasının ardından siyaset arenasında hareketli anlar yaşandı. Bununla birlikte anket şirketleri de kamuoyu araştırmalarını devam ettirirken sonuçlar da ortaya çıktı.

'ADAY' KRİZİ İYİ PARTİ'YE YARAMADI
Millet İttifakı’nın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ortak aday olarak açıklamasının ardından ilk anket sonuçları da geldi. ALF Araştırma'nın 21-25 Şubat tarihinden 15 gün sonra 6-7 Mart'ta yaptığı çalışmada siyasi partilerin aldıkları oy oranları da dikkat çekti. İYİ Parti ciddi oranda oy kaybetti CHP ise yaptığı atakla AKP'yi geride bırakarak ilk sıraya yükseldi.

İşte partilerin aldığı oy oranları:

CHP: Yüzde 31,8

AKP: Yüzde 31

HDP: Yüzde 11,3

İYİ Parti: Yüzde 8,9

MHP: Yüzde 6,5

Memleket Partisi: Yüzde 2,2

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,9

Zafer Partisi: Yüzde 1,6

DEVA Partisi: Yüzde 1,5

Gelecek Partisi: Yüzde 1,3

Diğer partiler: Yüzde 2
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