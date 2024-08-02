Samanyolu Haber /Gündem / Son anketten dikkat çeken sonuç: Erdoğan koltuğunu kaptırdı /02 Ağustos 2024 12:40

Son anketten dikkat çeken sonuç: Erdoğan koltuğunu kaptırdı

Türkiye’nin en beğenilen siyasetçisi belli oldu. Asal Araştırma’nın son anketine göre Türkiye’nin en beğenilen siyasetçileri arasında ABB Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yer aldı.

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Türkiye’de yaşayan vatandaşların en beğendiği siyasetçi kim sorusu yanıt buldu.

Seçimlere ve seçmen tercihlerine yönelik araştırmaları ile bilinen Asal Araştırma Şirketi, 'Siyasi Gündem Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. 26 ilde 10-17 Temmuz'da 2 bin kişiyle yapılan araştırmada, katılımcılara, 'En beğendiğiniz siyasetçi kimdir?' sorusu yöneltildi.

Son yerel seçimde yüzde 60,43 oy alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ankette yüzde 20,7 oranı ile en beğenilen siyasetçi oldu.

Geçtiğimiz yıl yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 52, 18 oy alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip söz konusu ankette yüzde 18,8 oy alarak en beğenilen ikinci siyasi kişilik oldu.

Yerel seçimde yüzde 51,4 oy alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yüzde 14,5 ile en beğenilen üçüncü siyasetçi oldu.

Partisi yerel seçimde yüzde 37,7 oy alarak birinci parti olan CHP’nin Genel Başkanı Özgür Özel, ankette yüzde 10,4 oy oranına ulaştı.

Ankette diğer siyasilerin aldığı oylar ise şöyle:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Yüzde 4,2

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 0,8

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Yüzde 3,5

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Yüzde 3,1

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş: Yüzde 3

YRP Başkanı Fatih Erbakan: Yüzde 2,6

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: Yüzde 2,2

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: Yüzde 1,3

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 0,8

Beğendiğim bir siyasetçi yok diyenlerin oranı ise 13,2 olarak belirtildi.
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