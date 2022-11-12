Son anketten ne çıktı: İşte sonuçlar...

'Bugün milletvekilliği seçimi yapılsa oyunuzu kime verirsiniz?' sorusuna yurttaşlar; Yüzde 26,9 oranında CHP, yüzde 26,4 oranında AKP, yüzde 11,7 oranında İYİ Parti, yüzde 9,9 oranında HDP dedi. MHP'nin oy oranı ise 5,8'de kaldı. Kararsızların oranı ise yüzde 12,1 oldu.







CHP BİRİNCİ PARTİ

Kararsızlar dağıtıldığında ise tablo şöyle:







CHP: 30,6





AKP: 30,0





İYİ Parti: 13,3





HDP: 11,3





MHP: 6,8





Deva Partisi: 3,4





Zafer Partisi: 1,8





Yeniden Refah Partisi: 1,2





Diğer: 1,6





'Bugün milletvekilliği seçimi yapılsaydı aşağıdaki aşağıdaki partiler sizce yüzde kaç oy alır?' sorusunda ise dikkat çeken sonuçlar çıktı.







Sonuçlara göre, ankete katılanlar AKP'nin olduğundan daha yüksek oy alacağını düşünüyor. Vatandaşın tahminine göre AKP'nin oyu yüzde 33,5.





HEM AKP HEM ERDOĞAN KAYBEDİYOR

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin soruda ise, yurttaşların, yüzde 56,5'i 'Erdoğan'a kesinlikle oy vermem' dedi.







Yüzde 36,1 'kesinlikle oy veririm' derken; kararsızların oranı 7,4'de kaldı.





Millet İttifakı'nın adayına ise anketten onay çıktı.







Ankete katılanların yüzde 48,9'u muhalefetin adayına 'kesinlikle oy veririm' dedi. 'Kesinlikle oy vermem' diyenlerin oranı yüzde 35,9, kararsızların oranı yüzde 15,2 olarak kayıtlara geçti.





Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 'İkinci tura kalınırsa kesinlikle muhalefetin adayına oy veririm' diyenlerin oranı ise yüzde 50'yi geçerek; 56,8'e ulaştı.







'Sizce önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerini kim kazanır?' sorusuna verilen yanıtlar şöyle:







Cumhur İttifakı adayı: 37,8





Muhalefetin ortak adayı: 46,5





Adaya bağlı: 15,7





Yine anket sonuçlarına göre hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hem de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erdoğan'a göre cumhurbaşkanlığı yarışında avantajlı durumda.







Seçime Kılıçdaroğlu girmesi halinde 47,9 rakibi Erdoğan ise 38,4 oy alıyor. Buna karşın seçime Akşener girerse 41,8 rakibi Erdoğan ise

40,8 alıyor.