Samanyolu Haber /Gündem / Son anketten şok eden sonuç: AKP ve CHP geride kaldı /28 Eylül 2024 00:22

Son anketten şok eden sonuç: AKP ve CHP geride kaldı

SER-AR, seçmenlere ikinci parti tercihlerini sordu. Yeniden Refah Partisi ve Zafer Partisi'nin oy oranları dikkat çekti.

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11-16 Eylül tarihleri arasında 26 ilde 1540 seçmenle yapılan araştırma telefon anketi yöntemiyle gerçekleştirildi. "Oy verdiğiniz parti dışında ikinci parti tercihiniz hangi parti olur?" sorusunun sorulduğu anketin sonuçları şöyle:

AK Parti: Yüzde 15,2

CHP: Yüzde 19,3

MHP: Yüzde 11,2

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 20,2

DEM Parti: Yüzde 3,2

İYİ Parti: Yüzde 4,7

Zafer Partisi: Yüzde 12,4

TİP: Yüzde 7,0

DİĞER: Yüzde 6,8

SER-AR'dan yapılan değerlendirmede "İlk genel seçimde, Yeniden Refah Partisi ve Zafer Partisi barajı çok rahat geçebilecek oy potansiyeline sahip olduğu görülmektedir. TİP oy potansiyelinde, şu an baraj için yeterli olmasa da ciddi bir artış öngörülmektedir" denildi.







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