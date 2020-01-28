Samanyolu Haber /Dünya / Faciadan dakikalar önce... /28 Ocak 2020 15:50

Faciadan dakikalar önce...

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nin (NBA) efsanevi oyuncusu Kobe Bryant, 13 yaşındaki kızı ile birlikte toplam 9 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası öncesi pilot ve hava trafik kontrolörleri arasında geçen konuşmaların ses kaydı yayınlandı.

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Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nin (NBA) efsanevi oyuncusu Kobe Bryant, 13 yaşındaki kızının da aralarında bulunduğu 9 kişi 26 Ocak'ta helikopter kazasında hayatını kaybetti. 

Helikopter kazası öncesi pilot ve hava trafik kontrolörleri arasında geçen konuşmaların ses kaydı yayınlandı.

HELİKOPTER PİLOTU SİS BULUTUNDAN ÇIKMAYA ÇALIŞTI

Federal müfettişlerin yaptığı açıklamaya göre, hava trafik kontrolörleri helikopterin izini kaybetmeden hemen önce, pilotun sis bulutu katmanını aşmak için irtifa kazanmaya çalıştığı anlaşıldı.

Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu kontrolörlerin daha fazla bilgi istenen pilottan bir süre sonra cevap alamadığını bildirdi. 

Helikopter kazasında Kobe Bryant ile 13 yaşındaki kızı Gianna da hayatını kaybetti.

Kurula göre radar kayıtları helikopterin önce 2 bin 300 fite yükseldiğini, daha sonra sola dönerek alçalmaya başladığını gösteriyor.

HELİKOPTER SİSLİ HAVADA BURBANK ÜZERİNDE UÇMAK İÇİN ONAY ALMIŞTI

Kazanın yaşandığı pazar sabahı helikopter, hava şartları normal uçuş standartlarından daha kötü olmasına rağmen Burbank hava sahasında uçma onayı almıştı.

Başlangıçta kuzeye doğru uçan pilot, Burbank yakınlarında devam edip etmeyeceğini netleştirmek için daireler çizmeye başladı.

Kobe Bryant'in helikopterinin enkazı dağlık bölgeye yayıldı. Enkazın etrafında kuş uçurtulmuyor.

HELİKOPTERE ÖZEL GEÇİŞ İZİN VERİLDİ

Burbank hava alanı hava trafik kontrolörleri ve pilot arasındaki konuşmaların ses kaydında, helikoptere Özel Görsel Uçuş Kuralları geçiş izni verildiği görüldü. 

Bu helikopterin sisli havada Burbank hava sahasında uçabileceği anlamına geliyordu.

Pilotun kazanın yaşandığı Calabasas yamaçlarında sise rağmen uçmaya devam etme kararı doğru muydu? bilinmiyor. 

Ancak kazanın sebebine dair soruşturmanın merkezinde olacağı düşünülüyor.

ELVERİŞSİZ HAVA ŞARTLARI ÜZERİNE DURULUYOR

Euronews Türkçe'nin haberine göre müfettişler kazanın sebebine ilişkin elverişsiz hava şartları ihtimali üzerinde duruyor. Kazaya sebebiyet veren muhtemel diğer sebepler de araştırılıyor.

Kokpit ses kaydı taşımayan helikopter hakkındaki soruşturmayı yöneten müfettişler, helikopterin enkaz alanında bozulabilir delilleri kurtarmaya çalışıyor. 

Yetkililerin kazanın sebebine dair sonuca aylar sonra varabileceği belirtiliyor.

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