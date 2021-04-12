Samanyolu Haber /Gündem / Son aşamaya gelindi... Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü Çinlilere satıyorlar /12 Nisan 2021 14:41

Son aşamaya gelindi... Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü Çinlilere satıyorlar

IC İçtaş, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Kuzey Çevre Otoyolu'nun yüzde 51'inin satışı için Çinliler ile yürüttüğü görüşmelerde imza aşamasına geldi.

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Yavuz Sultan Selim- Kuzey Çevre Otoyolu, Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Avrasya Tüneli, yap-işlet devret (YİD) modeliyle inşa edildi. Bu projelerde araç geçiş bedelleri, döviz olarak (dolar kuru üzerinden) belirlendi. Devlet, bu projelere belli sayıda araç geçiş garantisi verdi. Araç geçişleri, garanti sınırının altında kalması halinde aradaki farkı devlet ödüyor.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyulu’nu, IC İçtaş İnşaat–Astaldi konsorsiyumu inşa etti. Köprü, 2016 yılının ikinci yarısında hizmete sunuldu. İşletme aşamasında ortaklık yapısında önemli bir değişiklik yaşandı. İtalyan Astaldi, bir süre önce hisselerini IC İçtaş’a devretti ve projeden çekildi.

KORONAVİRÜS ENGELİ
Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Kuzey Çevre Otoyolu'nun yüzde 51'inin satışı, ilk kez 2019 yılının son çeyreğinde gündeme geldi. China Merchants Expressway, CMU, Zheijiang Expressway, Jiangsu Expressway, Sichuan Expressway ve Anhui Expressway'nin oluşturdukları fonun, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun yüzde 51'ini 688.5 milyon dolara alacakları bilgisi kamuoyu ile paylaşıldı.

Çinliler ile yürütülen görüşme trafiği, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle deyim yerindeyse durma noktasına geldi. 2020 yılının ilk yarısında etkin görüşme yapılamadı. Satışa ilişkin görüşmeler yarım kaldı; takvim uzadı.

SATIŞ İÇİN SON AŞAMAYA GELİNDİ
Görüşmeler, küresel ölçekte atılan “normalleşme” adımlarıyla birlikte yeniden hızlandı. Özellikle bu yılın ilk çeyreğinde sonuç odaklı görüşmeler yapıldığı ve IC İçtaş ile Çinlilerin, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Kuzey Çevre Otoyolu'nun yüzde 51'inin satışı için imza aşamasına geldiği ifade ediliyor.

Habertürk'ün haberine göre, şirkete yakın kaynaklar görüşmelerin son aşamaya geldiğini teyit etti. Kaynaklar, satışın kısa süre içerisinde tamamlanma olasılığının yüksek olduğunu belirtti.
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