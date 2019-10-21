Dünya ekonomisinde daralma temayülü birçok tedbire rağmen engellenemezken, iksitatçılar mali politikaların da yetersiz kalması durumunda "helikopter para" kartının kullanılabileceğini belirtiyor.





Artan belirsizlikler, ticaret savaşları ve siyasi gerilimler sebebiyle dünyada iktisadi faaliyet düşüşe geçti.





Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere merkez bankaları 2008 krizinden sonra olduğu gibi para musluğunu açarak krize engel olmaya çalışıyor.





Ancak mali politikaların desteği olmadan bu çabalarının "beyhude" olduğu vurgulanıyor.





"HELİKPOTER PARA" KAVRAMI MÜZAKERE EDİLİYOR





Mali politikaların dahi bu durumu değiştirmeye "muktedir" olmayacağını düşünen bazı akademisyenler ve fon yöneticileri de şimdiden "helikopter para" konusunu kaleme almaya başladı.





Helikopter para; para ve maliye politikalarının büyüme ve harcamayı artıramadığı durumlarda politika yapıcıların, tek sefere mahsus olmak üzere harcamaları için kişilere karşılıksız para vermesini ifade ediyor.





DÜNYA EKONOMİSİ SENKRONİZE BİR YAVAŞLAMA İÇİNDE





Uluslararası kuruluşların büyüme tahminlerindeki gerileme, küresel ekonomideki kötü gidişatı yansıtmaya devam ediyor.





Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) hafta içinde açıkladığı Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nda, küresel ekonominin "senkronize" bir yavaşlama temayülünde olduğu belirtildi.





Bu yıl, 2008 küresel finans krizinden beri en düşük büyümenin gerçekleşeceği tahminine yer verilen raporda, 2020'de görece toparlanma olacağı vurgulansa da bunun kapsamlı ve istikrarlı olmayacağı aktarıldı.





IMF, küresel ekonomik büyüme tahminini 2019 için 0,2 puan düşürerek yüzde 3'e, 2020 tahminini de 0,1 puan azaltarak yüzde 3,4'e indirdi.





IMF TİCARET HACMİ TAHMİNLERİNİ AŞAĞI ÇEKTİ





Dünya genelinde ticaret hacminin de gerileyeceği öngörüsüne yer verilen raporda, küresel ticaret hacmine ilişkin 2019 beklentisi 1,4 puan, 2020 beklentisi de 0,5 puan aşağı çekildi.





Raporda, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinin büyüme tahminleri 2019 için 0,2 puan düşürülerek sırasıyla yüzde 1,7 ve yüzde 3,9 oldu.





2020'de gelişmiş ülke ekonomilerinin yüzde 1,7, gelişmekte olan ülke ekonomilerinin ise 0,1 puanlık düşüşle yüzde 4,6 büyüyeceği öngörüldü.





Çin ekonomisi, 3'üncü çeyrekteki yüzde 6'lık büyüme ile yaklaşık son 30 yılın en kötü büyüme performansını sergiledi.





Küresel ekonominin motoru konumundaki ülkelerin başında gelen Çin'in bu seviyelerde büyümesi, analistler tarafından aslında "küçülme" olarak yorumlanıyor.





NEGATİF FAİZLER KRİZDEN ÇIKMAYA YARDIMCI OLDU





Küresel ekonomideki negatif seyir ve olası bir resesyon riski, politika yapıcıları ellerindeki araçları sonuna kadar kullanmaya zorluyor.





Önde gelen birçok merkez bankası, halihazırda negatif politika faizi uygularken, mali politikaların gidişatı değiştirmede rol oynaması bekleniyor.





Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, eylül toplantısından sonra yaptığı konuşmada, Euro Bölgesi (AB) ülkelerinin para politikasını mali politikalarla desteklemelerinin önemine işaret etmişti.





ABD Merkez Bankası (Fed), uyguladığı yüzde 1,75-2,00 politika faizi ile henüz negatif politika faizine uzak görünse de ABD ekonomisi için de negatif politika faizi tartışılmaya başlandı.





MERKEZ BANKALARI DOĞRUDAN FON SAĞLAMAK ZORUNDA KALABİLİR





Bu arada, yurt dışında bazı fon yöneticisi ve akademisyenler de son makalelerinde "helikopter para" konusunu ele aldı.





120 milyar doların üzerinde varlığı yöneten Bridgewater Associates Kurucusu ve Yöneticisi Raymond Dalio, para politikasını üç safhaya ayırdığını belirttiği yazısında, birinci safhda para politikasının yalnızca faizlerle belirlendiğini, ikinci safhda parasal genişlemenin devreye girdiğini kaydetti.





İlk iki safhada kullanılan para politikası araçlarının etkilerinin artık sınırlı olduğunu vurgulayan Dalio, düşük, hatta negatif bölgedeki faizlerin bu iki stratejinin saf dışı kalmasındaki en önemli etkenler olduğuna dikkati çekti.





MÜDAHALENİN BÜYÜKLÜĞÜ SON DERECE HASSAS





Dalio, yaklaşan ekonomik döngüde, merkez bankalarının ekonomiyi canlandırmak için yerleşiklere doğrudan fon sağlamak zorunda kalabileceğini belirtti.





Bu durumun çeşitli riskleri ve zorlukları barındırdığına işaret eden Dalio, şunları kaydetti: "Merkez bankalarının sadece helikopter para ile müdahale etmesi yeterli olmayabilir. Merkez bankaları, insanlara sadece para vermekle kalmamalı. Ayrıca, insanları bu parayı harcamaya teşvik etmeli. Yapılacak müdahalenin büyüklüğü ve yönetiminin iyi hesaplanması gerekmektedir. Aksi takdirde yarar sağlamaktan çok zarar verebilir."





Tek sefere mahsus olmak üzere harcamaları için kişilere karşılıksız para verilmesine "helikopter para" deniliyor.







"MEVCUT ARAÇLAR ÇOK GELENEKSEL KALIYOR"





Yardeni Research şirketinin Başkanı Edward Yardeni de merkez bankalarının 2008 küresel finansal kriziyle birlikte enflasyonu ve büyümeyi artırmak için araç çeşitliliğine gittiğini, bunların içinde negatif faiz oranları, sözle yönlendirme ve parasal genişlemenin olduğunu belirtti.





Bu araçların artık geleneksel hale geldiğini kaydeden Yerdani, "Bu araçlar artık çok geleneksel kalıyor. Şimdi ise modern para teorisi 'helikopter para" konusu üzerine eğiliyor. Bu gibi konular, para politikası için uç noktalar..." ifadelerini kullandı.





BİR GÜN "HELİKOPTER PARA NEREDE?" DENİLECEK



Yerdani, merkez bankalarından konuya ilişkin şu ana kadar olumlu bir yaklaşım gelmediğini, Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuya dair bir soruya, "Bu tür şeyler sadece yanlış." dediğini aktardı.





Powell'ın "fikir değiştirmesiyle" meşhur olduğunu belirten Yerdani, "Bir sonraki krizde düşük ya da negatif faiz oranları ve düşük enflasyonla karşı karşıya kalındığında bir gün 'helikopter nerede?' denilecek" ifadesini kullandı.