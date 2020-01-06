AFP'de yer alan habere göre ABD'nin Irak'taki askeri güçlerinin başındaki General William Seely'nin, Irak'taki mevkidaşını bir mektupla bilgilendirdiği belirtildi.





Irak'ta konuşlu ABD güçlerinin ülkeden çıkmaya yönelik prosedürleri uygulamaya geçirmeye başladığı bildirildi.





Al Arabiya'nın aktardığına göre Irak makamlarına iletilen mesajda, "Koalisyon güçleri Irak'ta yeniden konuşlanma ve güvenli bir çıkış sağlamak için önlemler almalı. Bölgedeki helikopter uçuşlarında artış yaşanacak" ifadelerine yer verildi.





Reuters'ın haberinde ise, "ABD öncülüğündeki koalisyon, önümüzdeki günlerde ve haftalarda güçlerini Irak'tan çekeceğini bildiridi" denildi.





IRAK MECLİSİ KARAR ALMIŞTI





Irak Meclisi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis’in öldürülmesinin ardından gerçekleştirdiği ilk oturumda, ABD askeri güçlerinin ülkeden çıkarılmasını istemişti.





Kabul edilen yasa tasarısına göre, ABD ile Irak arasındaki Stratejik Güvenlik Anlaşması'nın iptal edilmesi, yabancı güçlerin ülkeden çıkarılması, terör örgütü IŞİD ile mücadele konusunda Koalisyon Güçleri'nin destek talebinin iptal edilmesi, Irak hava sahasının kullanılmasını yasaklanması ve ABD hakkında BM nezdinde şikayette bulunulması Irak Meclisi tarafından onaylanmış oldu.





Irak'ta 9 askeri üssü bulunan ABD'nin, 5 ila 7 bin arası askerinin ülkede bulunduğu tahmin ediliyor.





TRUMP 'PARASI ÖDENMEZSE GİTMEYİZ' DEMİŞTİ





ABD Başkanı Donald Trump, Bağdat yönetiminin ABD askerlerinin ülkeyi terk etmesini istemesi durumunda Irak'a yönelik ağır yaptırımların devreye gireceğini söylemişti.





Trump, "(Irak'ta) inanılmaz derecede pahalı bir hava üssümüz var. İnşa etmesi milyarlarca dolara mal oldu. Parasını ödemedikleri sürece bu üssü terk etmeyiz" ifadelerini kullanmıştı.