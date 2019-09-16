[SON DAKİKA] Ankara’daki Üçlü Zirve sona erdi

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları;







Suriye’deki yangının söndürülmesi için bugün 5. kez bir araya geldik. Suriye’deki tüm meseleleri ele aldık. Görüşmelerin her açıdan olumlu geçtiğine inanıyorum.





Suriye için önemli kararlar aldık. Suriye’nin toprak bütünlüğü için ortak görüşteyiz. Nisan ayından buyana İdlib’e yönelik operasyonlardan hayatını kaybeden sivillerin sayısı 1000’e yükseldi.





Sınırdaki 4 milyon insanı etkileyecek yeni bir vahim tabloya izin veremeyiz.Önümüzdeki günlerde hayırlı gelişmelerin yaşanacağını ümit ediyoruz.





DEAŞ ile mücadele altında terör örgütlerine destek verilmesinin kabul edilemezliğini vurguladık.Türkiye olarak sınırlarımızın hemen bitişiğinde 4 milyon insanı etkileyecek yeni bir trajedi yaşanmasına seyirci kalamayız.





Suriye’nin toprak bütünlüğü ile siyasi birliğinin korunması hususunda hepimizin aynı hassasiyete sahip olduğunu bir kez daha teyit ettik.





Sivil halkın ve garantör ülkelerin sahadaki askeri personelinin güvenliği için somut önlemler alınması ihtiyacını vurguladık.





Sahada sükunetin tesisi, mültecilerin dönebileceği şartların oluşturulması ve ihtilafa siyasi çözüm bulunması için yürüttüğümüz çalışmaları gözden geçirdik.





Üçlü Zirve toplantısında Suriye’de Anayasa Komitesinin çalışmalarına bir an önce başlamasını sağlamayı kararlaştırdık.





Suriye’nin istikbali için en büyük tehdit kaynağı PKK ve onun uzantısı olan YPG/PYD’dir. Bu ülkedeki PKK/PYD varlığı devam ettikçe ne Suriye ne de bölgemiz huzura kavuşabilir.





Suriye sınırımız boyunca bir terör oluşumuna rıza göstermeyeceğimizi ifade ettim.Nihai hedefimiz Suriye’nin kuzeyinde bir barış koridoru tesis ederek, ülkenin bölünmesini engellemektir. Artık Suriyelilerin ülkelerine güvenli ve gönüllü bir şekilde geri dönüşlerine yoğunlaşmamız gerekiyor.





Fırat’ın doğusundaki barış koridoru mülteciler için de korunaklı bir liman olacaktır. Ülkemize sığınan en az 2 milyon Suriyeli kardeşimizin bu bölgeye yerleştirilebileceğini düşünüyoruz.





Geri dönecek Suriyeliler için yeni yerleşim alanları inşa edilmesi mümkündür. Türkiye olarak bu konuda her sorumluluğu almaya hazırız.