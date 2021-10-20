Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'da korkutan doğalgaz patlaması /20 Ekim 2021 10:21

Ankara'da korkutan doğalgaz patlaması

Ankara'da bir patlama meydana geldi. Ankara'daki MTA Genel Müdürlüğü önünde doğal gaz kaynaklı bir patlama meydana geldi.

Ankara'da korkutan doğalgaz patlaması

Ankara'daki Dumlupınar Bulvarı'nda MTA Genel Müdürlüğü'nün önünde bir patlama meydana geldi.
Patlamanın doğal gaz hattından kaynaklı olduğu bildirildi. Patlama nedeniyle MTA Genel Müdürlüğü'nün önündeki yol çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı. Patlama sonrası başlayan yangına, ekipler müdahale ediyor. CAN KAYBI YOK Patlamaya ilişkin MTA'dan yapılan ilk açıklamada, "Kurum girişindeki doğal gaz vanamızda patlama meydana gelmiştir" ifadelerine yer verildi. Açıklamada patlama nedeniyle can kaybı bulunmadığı, yangının kontrol altına alındığı bildirildi.
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Ankara'da korkutan doğalgaz patlaması

Ankara'da korkutan doğalgaz patlaması

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