[SON DAKİKA] Ateşkes ilan edildi!

Bir saat 40 dakika süren görüşmelerin ardından da heyetlerarası görüşmeye geçildi. 2 saat 40 süren o görüşmenin ardından Amerikan büyükelçilik rezidansına geçen Pence, burada kameralar karşısına geçti.





Pence’in konuşmasından satır başları;





Bugün gururla size şuna açıklamak istiyorum. Bugün Türkiye ile ABD, Suriye’de ateşkese karar verdi.





Türk tarafı Barış Pınarı Harekâtı’nı 120 saat içinde durduracak.





120 saat içinde YPG güvenli bölgeden çekilecek.





Türkiye ve ABD, İŞİD’lilerin tutulduğu hapishaneler konusunda koordineli hareket edecek.





Türkiye ve ABD beraber, ISİD'i bitirmek için çalışacaklar.





Trump ile biraz önce konuştum. Erdoğan'ın ateşkese ve barışçı bir çözüme razı olmasından dolayı Başkan'ın çok mutlu olduğunu duydum.





Beş saatlik bir görüşme gerçekleştirdik ve bu görüşme sayesinde hayatlar kurtarıldı.





ABD, YPG'nin geri çekilmesini kolaylaştıracak. Bu gerçekleşince de Türkiye kalıcı ateşkese razı olacak.





Heyetimiz güvenli bölgede şu anda. YPG ile 20 mil çekilmeleri için görüşme yapıyor.





Ateşkesin uygulanması ile ABD, Türkiye’ye daha fazla yaptırım uygulamayacak, şimdiye kadar konulmuş ekonomik yaptırımlar da kaldırılacak.