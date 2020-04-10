Samanyolu Haber /Gündem / [SON DAKİKA] Can kaybı sayısı bini geçti /10 Nisan 2020 20:01

[SON DAKİKA] Can kaybı sayısı bini geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında korona virüsü salgınına ilişkin açıklamalar yaptı. Koca, son 24 saatte 98 kişinin daha korona virüsü nedeniyle öldüğünü ve can kaybının 1006’ya yükseldiğini söyledi.

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Bakan Koca “Türkiye’nin toplam sağlık personeli sayısı 1 milyon 61 bin 635’tir. Bunun 165 bin 363’ü doktor, 204 bin 969’u hemşiredir. Sağlık ordumuza ve sağlık altyapısına güvenin” dedi. Koca, bugüne dek 2 bin 423 hastanın iyileşip taburcu edildiğini söyledi.

“Sokakların çekiciliğine biraz daha direnmek zorundayız” diye Koca, “Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz. Hastalığı kontrol altına andığımız anda, özlediğimiz hayatın güneşi doğmaya başlayacak. Evde kalın” diye konuştu.

Fahrettin Koca, “Sağlık çalışanlarına cezalar caydırıcı olmalı. Meclisimiz bu konuda girişimde bulunmuştur. Yasa tasarısı bizler için büyük önem taşımaktadır. Dileğimiz yasanın Meclis’in her üyesinin evet oyuyla yasalaşmasıdır” dedi.
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