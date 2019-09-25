[SON DAKİKA] Dev derbinin hakemi belli oldu

Süper Lig’in 6’ncı haftasında maçları yönetecek hakemler açıklandı.Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Cüneyt Çakır görev yapacak. Haftanın diğer önemli mücadelesi olan Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasında ise Ali Palabıyık düdük çalacak.





Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu’ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig’de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:





27 Eylül Cuma:





20.30 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus





28 Eylül Cumartesi:





15.00 Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu





17.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: Halil Umut Meler





20.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır





29 Eylül Pazar:





14.00 İttifak Holding Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Alper Ulusoy





16.30 Antalyaspor- BtcTurk Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek





16.30 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği: Ümit Öztürk





19.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Ali Palabıyık





30 Eylül Pazartesi:





20.00 Gazişehir Gaziantep-Göztepe: Ali Şansalan