Samanyolu Haber /Spor / [SON DAKİKA] Dev derbinin hakemi belli oldu /25 Eylül 2019 19:10

[SON DAKİKA] Dev derbinin hakemi belli oldu

Süper Lig'de bu hafta oynanacak iki dev maçın hakemleri belli oldu. Galatasaray-Fenerbahçe maçını Cüneyt Çakır, Trabzonspor-Beşiktaş maçını ise Ali Palabıyık yönetecek.

SHABER3.COM

Süper Lig’in 6’ncı haftasında maçları yönetecek hakemler açıklandı.Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Cüneyt Çakır görev yapacak. Haftanın diğer önemli mücadelesi olan Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasında ise Ali Palabıyık düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu’ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig’de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

27 Eylül Cuma:

20.30 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus

28 Eylül Cumartesi:

15.00 Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu

17.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: Halil Umut Meler

20.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır

29 Eylül Pazar:

14.00 İttifak Holding Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Alper Ulusoy

16.30 Antalyaspor- BtcTurk Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek

16.30 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği: Ümit Öztürk

19.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Ali Palabıyık

30 Eylül Pazartesi:

20.00 Gazişehir Gaziantep-Göztepe: Ali Şansalan
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