[SON DAKİKA] Esad güçleri Menbiç’e girdi iddiası!

İngiliz Reuters haber ajansı son dakika olarak geçtiği haberde, Esad güçlerinin Menbiç’e girdiği bilgisini verdi.







Reuters haberini, Suriye devlet televizyonunun yaptığı canlı yayına dayandırırken, Menbiç’te yerel yayın yapan Radyo Alkul, hükümet güçlerinin kent merkezine girdiğini yalanladı.





NE OLMUŞTU?





Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda bulunan terör örgütlerine düzenlediği Barış Pınarı Harekâtı sonrasında, PYD/YPG terör örgütü Suriye’de işgal ettiği alanları koruyabilmek için Esad rejimi ile anlaşmaya gitmişti.





Sözde anlaşmaya göre Esad rejimi güçleri YPG’nin işgal ettiği alanlara gelerek buralara Türk askerinin girmesini önleyecek. Bu amaçla ilk olarak Fırat’ın batısındaki Menbiç ve Fırat’ın doğusundaki Kamışlı gibi kentlere Esad güçlerinin yerleşmeye başladığı haberleri yayılmaya başladı.