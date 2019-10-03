Son dakika mağlubiyeti sonrası Avcı'dan açıklama geldi

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Wolverhampton maçı sonrası yükselen istifa seslerine “Benim antrenörlüğüm sorgulanamaz.” diyerek cevap verdi.





Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1-0 kaybettikleri Wolverhampton (Wolves) maçı sonrası sorulara cevap verdi. Abdullah Avcı kötü bir dönem yaşadıklarını de belirterek “Seyircinin de 85. dakikaya kadar verdiği destekle oyuncular her şeyi denediler. Isınırken ve 25. dakikada Güven’le terslik yaşadık. Çok enteresan bir durum yaşıyoruz.





Hafta sonundan itibaren Burak ve Ruiz’le daha seçenekli bir takım olacağız. Umarım aynı desteği hafta sonu gösterir seyircimiz ve milli takım arasına iyi gireriz. Oyunla ilgili her maç parça parça mesaj veriyor takım ama milli takımın santrforuyla lige başlayamadık. Andorra maçında Güven oynadı milli takımda değil mi? Bugün de onunla başladık 25. dakikada sakatlandı. Bir oyun kültürünün yerleşmesi için destek lazım.” ifadelerini kullandı.





BENİM ANTRENÖRLÜĞÜM SORGULANAMAZ





Avcı, taraftarın istifa çağrıları için ise şu ifadeleri kullandı: “Oynanan oyunu, oyuncuyu, kendimi hep sorguladım. Benim antrenörlüğüm sorgulanamaz. Ben bütün sınavları geçtim. 20 senede her kademede çalışıp tırnaklarımla kazıyarak buraya geldim. Son 10 senede bu ülkede şampiyonluğa oynayan takımlar ikişer defa beni istediler. Bugün Beşiktaş beni değil, ben Beşiktaş’ı istedim. Seyircisiyle, camiasıyla, geçmişiyle…





Ben başka takımla şampiyonluğa oynadım son 3 senede. Ben buraya tüm sınavları vererek geldim. 5 haftayla benim antrenörlüğüm sorgulanamaz. 10 senede Beşiktaş istemedi beni sadece, ben de burayı istedim oyunculara ve kendime güvenerek. Başka seçeneklerim de olabilirdi.





BENİM PERFORMANSIM DA SORGULANABİLİR AMA..





Takımın performansı ve benim performansım sorgulanabilir ama 20 senedir Türk futbolunun tepesinden en altına kadar çalıştığım kariyerim sorgulanamaz. 2 galibiyetle her şey değişecektir. Performansımız sorgulanabilir. Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşmem var. Türk futbolunun sorunu antrenör değiştirmek değildir. Biz yolumuza çalışarak, odaklanarak devam edeceğiz. Birçok şey konuşulur, biz de hepsini biliriz.”





LJAJIC’TEN MEMNUN DEĞİLİM







Tecrübeli çalıştırıcı bu haftadan itibaren bazı şeylerin değişeceğini de vurgulayarak “Bu performansın bu haftadan itibaren değişeceğini düşünüyorum. Tamamen terslik değil ama her şey geldi başımıza. Umarım bu haftadan itibaren her sorunu kenara bırakıp milli takım arasına kazanarak devam edeceğiz. Nkoudou’dan herkes memnun ama Göztepe maçıyla son hafta katıldı. Ljajic’in kendisiyle de görüştüm, performansından ben de memnun değilim. Geçen seneye, tarihine ve CV’sine baktığında önemli ve yetenekli bir oyuncu. 5 maçta 4 sarı, 3’ü itirazdan olmamalı diye yüzüne karşı da söyledim. Baktığında problem çözebilecek bir oyuncu ama performansı yeterli değil.” dedi.





BURAK’I PAZAR GÜNÜ KULLANMAK İÇİN





Abdullah Avcı, Burak’ın sakatlığı ile ilgili olarak da şunları paylaştı. “Yorgunluk ve sakatlanma ölçümlerini yapıyoruz. Burak iki ciddi sakatlıktan çıktı, bizim için ve milli takım için de önemli bir oyuncu. Burak’ın iki maç üst üste sakatlık riski olduğu için pazar günü kullanabilmek adına bugün geri çektik. Ben buraya gelirken oyuncu grubuna, Beşiktaş taraftarına ve tarihine inanarak geldim. Ben hiçbir zaman vazgeçmedim. Bugün son dakikada mağlup olmasak bile zihinsel olarak bizi yukarı çekecekti. Pazar günü kazanıp başka şeylerin peşinde gitmeye devam edeceğiz.”





GEÇEN SENE 18 GOL, BU SEZON ŞİMDİDEN 14





Tecrübeli çalıştırıcı sözlerini şöyle tamamladı: “Kulübün içinde yapılan toplantılarda en ufak bir iletişim sorunu yok. Oyun içinde stresin yükselmesi şu an normal çünkü daha önce içinde olmadığımız bir durumu yaşıyoruz. Set oyunu oynarken benim 5 sene çalıştığım takım, 4 tane değişik oyun oynadı. Hepsinde de ligin en az gol yiyen takımıydı. Sen benim açımdan düşünebiliyor musun? Geçen sene 30. hafta 18 gol, bugün şu ana dek 14 gol.”