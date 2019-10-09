Samanyolu Haber /Gündem / [SON DAKİKA] Operasyonda kritik gelişme /09 Ekim 2019 19:15

[SON DAKİKA] Operasyonda kritik gelişme

Suriye'nin kuzeyindeki PYD/YPG mevzilerine düzenlenen Barış Pınarı Harekâtı tüm hızıyla devam ediyor. Operasyonların yoğunlaştığı bölgelerden gelen fotoğraf ve videolar TSK'nın bölgedeki bombardımanının hangi şiddette devam ettiğini gösteriyor. İşte operasyondaki son durum...

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Barış Pınarı Harekâtı ilk saatlerinden itibaren dünya basını tarafından yakından takip ediliyor.

Harekât ile ilgili en son sıcak gelişmeler şöyle;

Saat 16:00 civarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Barış Pınarı Operasyonu’nun başladığını duyurdu.

Saat 17:00 sularında Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde okullar tatil edildi. Yine aynı saatlerde TSK’nın Talebyat ile Resulayn’da 25 kilometre kadar içeri girdiği ve terör örgütünün mühimmatının imha edildiği belirtildi.

HAVAN MERMİSİ DÜŞTÜ

Ceylanpınar’a düşen havan mermisinde kimsenin yaralanmadığı öğrenildi. Yine aynı saat içerisinde, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat’ın doğusuna yönelik ‘Barış Pınarı’ harekatının başlamasının ardından Şanlıurfa Valiliği sınır hattını Özel Güvenlik Bölgesi olarak ilan etti. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek, ayrıca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, olası tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek için 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince; batıdan doğuya doğru aşağıda koordinatları verilmiş olan hat ile hudut hattı arasında kalan bölgenin 08 Ekim 2019 tarihi itibari ile Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir” denildi.

ROKET İSABET ETTİ

Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasının ardından Mardin’in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye’nin Kamışlı kentinde YPG’li teröristler tarafından atılan roket, bir binaya isabet etti. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, sınır hattındaki askeri birlikler, Kamışlı’daki teröristlerin bulunduğu alanı top atışına tuttu.
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