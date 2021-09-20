Son dakika... Rusya'da bir üniversiteye ateş açıldı: Ölü ve yaralılar var





Rusya’daki Perm Devlet Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, “Kimliği bilinmeyen bir kişi üniversite kampüsünde öldürücü olmayan silahla ateş açtı ve daha sonra dışarıda ateş etti. Dört yaralı olduğu biliniyor. Kent ve üniversitenin tüm görevlileri harekete geçirildi” ifadeleri kullanıldı.





Rusya’daki Perm Devlet Üniversitesi’nde kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından ateş açıldı. Üniversite 4 yaralı olduğu bilgisini paylaştı. Saldırgan üniversitenin öğrencilerinden biri çıktı.Rusya İçişleri Bakanlığı’ndan da ölü ve yaralıların olduğu bilgisi verildi.Öğrenci ve öğretim görevlilerinin bir kısmı sınıflarda saklandı. Sosyal medyadaki görüntülere göre saklanmaya çalışan bazı kişiler pencerelerden atladı.Öte yandan yakalanan saldırganın okulun öğrencilerinden biri olduğu anlaşıldı.Perm Başsavcısı Pavel Bujtoyarov da olay yerinde.