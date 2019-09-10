Samanyolu Haber /Dünya / [SON DAKİKA] Trump, John Bolton’ı görevden aldı /10 Eylül 2019 20:15

[SON DAKİKA] Trump, John Bolton’ı görevden aldı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı görevden aldığını açıkladı. Trump, "John'dan istifasını istedim ve bu sabah bana verdi. John'a hizmeti için teşekkür ediyorum" dedi.

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Başkan Trump, Twitter’dan yaptığı açıklamada, dün gece Bolton’a, artık Beyaz Saray’da ona gerek olmadığını söylediğini belirtti.

Bolton’ın birçok önerisine şiddetle karşı çıktığını ve yönetimdeki birçok kişinin de kendisiyle hemfikir olduğunu belirten Trump, “Bu nedenle de John’dan istifasını istedim ve bu sabah bana verdi. John’a hizmeti için teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

Trump, Bolton’ın yerine gelecek ismi, gelecek hafta açıklayacağını kaydetti.John Bolton da Twitter hesabından, “Başkan Trump’a dün gece istifa etmeyi önerdim ve bana ‘Bunu yarın konuşalım’ dedi.” açıklamasında bulundu.

Bolton ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in, yaklaşık 1 buçuk saat sonra Beyaz Saray’da ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

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