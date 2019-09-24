[SON DAKİKA] Trump’tan BM’de flaş açıklamalar

,ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “Afganistan’da Taliban saldırılarına devam ediyor ancak müttefiklerimizle birlikte barış için çalışmayı asla bırakmayacağız. Özgür dünya ulusal temellerini kucaklamalı. Onları ortadan kaldırmaya, yerine yenilerini koymaya kalkışmamalı. Gelecek küreselleşmecilerin değil, vatanseverlerin olacak. ABD tüm ortaklarından savunma yükünün adil paylaşılmasını beklediğini net şekilde bildirdi. Japonya ile ticaret anlaşması yarın nihai halini alacak” dedi.





İRAN’A ÇOK SERT ELEŞTİRİLER





Trump, “Brexit’in ardından Britanya ile her iki ülkeye de muazzam yarar sağlayacak sıradışı bir ticaret anlaşması yapmayı dört gözle bekliyoruz. Çin’in ticaretle ilgili eylemleri karşısında Dünya Ticaret Örgütü’nde şiddetli değişiklikler yapılmalı” açıklamasını yaparken İran hakkında sert konuştu.





“İran terörün baş sponsoru olmanın yanısıra Yemen ve Suriye’deki savaşların da sponsoru. Suudi Arabistan’ın petrol tesislerine saldırdı. İran’a karşı harekete geçmek tüm ulusların görevi. Hiçbir sorumluluk sahibi hükümet, İran’ın kana susamışlığına destek olmamalı. İran’ın tehditkar davranışı devam ettiği müddetçe yaptırımlar kalkmayacak, bilakis daha sıkılaşacak” diyen Trump, “Ülkelerin aşırılıkçılıkla mücadele etmek ve İsrail ile komşuları arasındaki ilişkilerin normalleşmek zorunda olduğu Ortadoğu’da giderek daha fazla kabul ediliyor. Ben Başkan olduğum müddetçe asla ABD’ye giremeyeceksiniz. Venezuela’da idam mangaları binlerce kişiye yargısız infaz yapmakta. ABD asla sosyalist bir ülke olmayacaktır” şeklinde konuştu.