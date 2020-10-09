Samanyolu Haber /Ekonomi / Son dakikada ilave edilen o madde! /09 Ekim 2020 11:44

Son dakikada ilave edilen o madde!

2020 yılı borçlanma limiti yüzde 10 ilave borçlanma yetkisi ile 151 milyar TL olan Hazine bütçe açığının kapatılması için söz konusu tutarın iki katına kadar borçlanabilecek. Hazine yılın ilk 9 ayında iç piyasadan 250 milyar TL'den fazla borç aldı. Bütçe açığının 300 milyar TL'yi bulması bekleniyor.

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SAMANYOLUHABER- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi dün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. 

Teklife dün son dakikada ilave edilen geçici madde ile, Hazine'nin net borç kullanımı tutarı 2020 yılı için 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanı ve Cumhurbaşkanı tarafından artırılan net borç kullanım tutarının iki katı olarak uygulanacak. 

HEDEFİN İKİ KATI BÜTÇE AÇIĞI

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu, 2020 yılı sonu için belirlenen borçlanma limitinin 140 milyar TL olduğunu ve yıl sonuna kadar kamu bankalarına ek bir kaynak konulmasının "düşünülmediğini belirterek, "Sene başında milli gelire oranı yüzde 2,9 seviyesinde olmasını beklediğimiz bütçe açığı sene sonu itibarıyla yüzde 4,9'a çıkacak." dedi.

Sekiz aylık borçlanma öngörülenin neredeyse iki katı

Hazine'nin her yıl için öngörülen bütçe açığı kadar net borçlanma yapma limiti bulunuyor. 2020 bütçesi Meclis'ten geçtiğinde açık öngörüsü 140 milyar TL idi. Hazine verilerine göre ilk sekiz aylık borçlanma ise 250 milyar TL'nin üzerinde.

Hem Hazine ve Maliye Bakanı'nın hem de Cumhurbaşkanı'nın ilgili limitleri yüzde 5'er artırma hakkı bulunuyor.  
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