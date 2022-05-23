Samanyolu Haber /Dünya / "Son derece iyi dayandığını belirtmek isterim" /23 Mayıs 2022 22:54

"Son derece iyi dayandığını belirtmek isterim"

Moskova yönetimine uygulanan yaptırımlarla ilgili konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Tüm zorluklara rağmen Rus ekonomisinin yaptırım darbesine dayandığını, son derece iyi dayandığını belirtmek isterim." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

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Sputnik Türkiye'de yer alan ve Ramil Sitdikov imzası taşıyan habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ekonomisinin Batılı ülkelerin oluşturduğu yaptırım darbesine son derece iyi dayandığını söyledi.

Soçi'de Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yla bir araya gelen Putin, görüşmenin başında açıklamalarda bulundu.

Rusya lideri, "Tüm zorluklara rağmen Rus ekonomisinin yaptırım darbesine dayandığını, son derece iyi dayandığını belirtmek isterim. Tüm ana makroekonomik göstergeler bunu söylüyor" dedi.

Bugünkü durumun hükümet içindeki ekonomik bloğunun özel önem göstermesini gerektirdiğini kaydeden Putin, bu çabaların genel olarak olumlu etki meydana getirdiğini belirtti.

Putin, Belarus da dahil partner ülkelerle ticarette ulusal para birimine geçişin rublenin güçlenmesine katkı sunduğunu kaydederek "Partnerlerimize zarar vermedik, bunun altını çizmek istiyorum, tüm yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz. Bazı ürün gruplarında ulusal para birimine, rubleye geçiyoruz ve bu, rublenin güçlenmesine katkı sunuyor" ifadelerini kullandı.


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