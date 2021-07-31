Son Durum... 98 yangından 88'i söndürüldü

Bakanlık 28 Temmuz'dan bu yana çıkan yangınların son durumuna ilişkin sonuç tablosunu güncelledi. Tabloyu paylaşan Pakdemirli, "28-31 Temmuz 2021 tarihleri arasında çıkan 98 orman yangınının 88’ini kontrol altına aldık. 10 yangını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor" dedi.





Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tablosuna göre; Adana'nın Pos ilçesinde, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Muğla'nın Marmaris ve Köyceğiz ilçelerinde, Antalya'nın Manavgat, Akseki ve Gazipaşa ilçelerinde, Mersin'in ise Aydıncık ilçesinde bir Silifke ilçesinde ise iki yangın halen sürüyor.





Pakdemirli gece Adana’nın Kozan ilçesindeki yangının; bugün sabah saatlerinde de Hatay’ın Kırıkhan ilçesi ile Muğla’nın Fethiye ilçesindeki yangının kontrol altına alındığını duyurdu.





