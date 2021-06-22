Samanyolu Haber /Gündem / Son Durum... Mehmet Ali Şengül Hoca'nın durumu kritik, dua talep ediliyor /22 Haziran 2021 23:37

Son Durum... Mehmet Ali Şengül Hoca'nın durumu kritik, dua talep ediliyor

Hastanede süren koronavirüs tedavisinde 2. ayını geride bırakan Hizmet Hareketi'nin ileri gelenlerinden, yazar ve fikir insanı Mehmet Ali Şengül Hocamızın son durumuyla ilgili önemli bir bilgi paylaşıldı.

SHABER3.COM

Nisan başında Koronavirüs'e yakalanan ve bir süre sonra tedavisine hastanede devam edilmesi kararı alınan Mehmet Ali Şengül'ün sağlık durumuyla ilgili sosyal medyada dolaşan iddialarla ilgili açıklama yapıldı.

Almanya'da tedavisi süren Şengül uzun süredir oksijen verilerek ve uyutulmak suretiyle tedavi ediliyordu. Bu akşam (22 Haziran) saatleri itibariyleyse durumu ağırlaştı. Şengül Hoca'nın ailesi ise hastanede bulunuyor.

DURUMU KRİTİK, DUA TALEP EDİLİYOR
 
Şengül Hoca ve aile adına kamuoyuna açıklama yapan Hüseyin Karakuş, Twitter mesajında şunları yazdı:

"22 Haziran Salı günü Almanya saati ile 20:20 itibariyle Mehmet Ali Şengül abimizin sağlık durumu çok kritik seviyede. Hastanede ailesi yanında... Özellikle asılsız mesajlardan dolayı yazmam gerekiyor, abimiz hayatta, nefes alıp veriyor. Rabbim Şafi ismi hürmetine dua dua"

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Son Durum... Mehmet Ali Şengül Hoca'nın durumu kritik,... Sonraki Haber >>

Uğur Dündar, Yılmaz Özdil'e saydırdı

Uğur Dündar, Yılmaz Özdil'e saydırdı

İşte günün özeti

İşte günün özeti

Dünya rekoru denerken hayatını kaybetti

Dünya rekoru denerken hayatını kaybetti

Çocuklara rağmen kurşun yağdırdı...

Çocuklara rağmen kurşun yağdırdı...

Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz görüşmesinin ses kaydı yayınlandı

Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz görüşmesinin ses kaydı yayınlandı

Cadı avının Türkiye'yi getirdiği nokta!

Cadı avının Türkiye'yi getirdiği nokta!

AKP binasına molotof atan provokatör AKP'li ilçe yöneticinin yeğeni çıktı

AKP binasına molotof atan provokatör AKP'li ilçe yöneticinin yeğeni çıktı

“Erdoğan ve Fidan cadı avını Orta Asya ve Balkanlara yaymak istiyor”

“Erdoğan ve Fidan cadı avını Orta Asya ve Balkanlara yaymak istiyor”

Kaçırmalar Avustralya devlet televizyonunda: Kaçırmayla övünme arsızlığı gösteriyorlar

Kaçırmalar Avustralya devlet televizyonunda: Kaçırmayla övünme arsızlığı gösteriyorlar

Dünya rekoru kırmak isterken hayatını kaybetti

Dünya rekoru kırmak isterken hayatını kaybetti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:33:51