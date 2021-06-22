Son Durum... Mehmet Ali Şengül Hoca'nın durumu kritik, dua talep ediliyor

Nisan başında Koronavirüs'e yakalanan ve bir süre sonra tedavisine hastanede devam edilmesi kararı alınan Mehmet Ali Şengül'ün sağlık durumuyla ilgili sosyal medyada dolaşan iddialarla ilgili açıklama yapıldı.





Almanya'da tedavisi süren Şengül uzun süredir oksijen verilerek ve uyutulmak suretiyle tedavi ediliyordu. Bu akşam (22 Haziran) saatleri itibariyleyse durumu ağırlaştı. Şengül Hoca'nın ailesi ise hastanede bulunuyor.





DURUMU KRİTİK, DUA TALEP EDİLİYOR

Şengül Hoca ve aile adına kamuoyuna açıklama yapan Hüseyin Karakuş, Twitter mesajında şunları yazdı:





"22 Haziran Salı günü Almanya saati ile 20:20 itibariyle Mehmet Ali Şengül abimizin sağlık durumu çok kritik seviyede. Hastanede ailesi yanında... Özellikle asılsız mesajlardan dolayı yazmam gerekiyor, abimiz hayatta, nefes alıp veriyor. Rabbim Şafi ismi hürmetine dua dua"



