Son durum... Verilen oksijen miktarı biraz daha azaltıldı

Hastalığa yakalanalı 18, hastanedeki tedavisinde de 8. gününü dolduran Mehmet Ali Şengül'ün sağlık durumuyla ilgili son bilgi yakınları tarafından paylaşıldı.





Almanya'nın Hessen eyaletindeki hastanede, uyutularak makineye bağlı olarak oksijen tedavisi uygulanan Şengül'ün bu durumu devam ederken doktorların verdiği oksijen miktarını biraz daha azalttığı belirtiliyor. Şengül'ün satürasyonu (kandaki oksijen miktarı) iyi seviyede olduğu belirtilirken bu haliyle stabil olarak cumaya kadar uyutulmaya devam edileceği ifade ediliyor.







Korona dışında kronik rahatsızlıkları da bulunan 76 yaşındaki Mehmet Ali Şengül'ün sağlık durumuyla ilgili son gelişmeleri yine Samanyoluhaber.com'dan takip edebilirsiniz.