Samanyolu Haber /Gündem / Son durum... Verilen oksijen miktarı biraz daha azaltıldı /28 Nisan 2021 11:57

Son durum... Verilen oksijen miktarı biraz daha azaltıldı

Hastanede süren koronavirüs tedavisinde 8. gününe giren Hizmet Hareketi'nin ileri gelenlerinden, yazar ve fikir insanı Mehmet Ali Şengül Hocamızın son durumu stabil olarak devam ediyor.

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Hastalığa yakalanalı 18, hastanedeki tedavisinde de 8. gününü dolduran Mehmet Ali Şengül'ün sağlık durumuyla ilgili son bilgi yakınları tarafından paylaşıldı.

Almanya'nın Hessen eyaletindeki hastanede, uyutularak makineye bağlı olarak oksijen tedavisi uygulanan Şengül'ün bu durumu devam ederken doktorların verdiği oksijen miktarını biraz daha azalttığı belirtiliyor. Şengül'ün satürasyonu (kandaki oksijen miktarı) iyi seviyede olduğu belirtilirken bu haliyle stabil olarak cumaya kadar uyutulmaya devam edileceği ifade ediliyor.

Korona dışında kronik rahatsızlıkları da bulunan 76 yaşındaki Mehmet Ali Şengül'ün sağlık durumuyla ilgili son gelişmeleri yine Samanyoluhaber.com'dan takip edebilirsiniz. 
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