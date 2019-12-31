Samanyolu Haber /Politika / Son gün Meclis'e 8 fezleke daha /31 Aralık 2019 13:46

Son gün Meclis'e 8 fezleke daha

AKP, HDP, CHP ve TİP'li vekillerin de aralarında olduğu 8 milletvekili hakkında hazırlanan fezlekeler Meclis'e gönderildi.

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Meclis’e dokunulmazlıkların kaldırılması istemiyle 11 yeni fezleke gönderildi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında fezleke hazırlanırken, HDP Meclis Başkanvekili Mithat Sancar, DTK Eş Başkanı ve Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk ile HDK Eş Sözcüsü ve Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit hakkında birer fezleke hazırlandı.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ve CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında da birer fezleke hazırlandı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay hakkında bir fezleke hazırlandı.

AKP'Lİ VEKİL HAKKINDA DA FEZLEKE HAZIRLANDI

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre bir diğer fezleke ise AKP Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim hakkında hazırlandı.
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