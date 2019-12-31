Son gün Meclis'e 8 fezleke daha

Meclis’e dokunulmazlıkların kaldırılması istemiyle 11 yeni fezleke gönderildi.







HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında fezleke hazırlanırken, HDP Meclis Başkanvekili Mithat Sancar, DTK Eş Başkanı ve Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk ile HDK Eş Sözcüsü ve Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit hakkında birer fezleke hazırlandı.





CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ve CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında da birer fezleke hazırlandı.





Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay hakkında bir fezleke hazırlandı.





AKP'Lİ VEKİL HAKKINDA DA FEZLEKE HAZIRLANDI





Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre bir diğer fezleke ise AKP Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim hakkında hazırlandı.