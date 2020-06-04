Son günlerde kaçak yapı arayan AKP’ye hatırlatma : Kaçak Saraylardan başlayın..





Benzer girişimlerin sayısı artarken,Habersol internet sitesi AKP’nin elini kolaylaştırmak için kaçak yapıların kısa listesini yayınladı





“Kaçak Saray…”

Atatürk Orman Çiftliği arazisine yasalara aykırı olarak inşa edilen Erdoğan’ın Saray’ı uzun süre “Kaçak Saray” olarak adlandırılmıştı.





Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Saray’ın kaçak olarak inşa edildiğine, AOÇ arazisinin gasp edildiğini işaret etmiş, bu konuda birçok dava açmıştı.





Atatürk Orman Çiftliği ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile ilgili 5. İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararlarına rağmen inşaat devam etmiş, Anayasa Mahkemesi ise bireysel başvuruya kabul edilemezlik kararı vererek kaçak inşaata vize vermişti.





Ahlat’ta yeni Kaçak Saray

AKP’nin, “kaçak yapıların önlenmesi” amacıyla verdiği yasa önerisinde, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Bitlis Ahlat’ta, Van Gölü kıyısında Cumhurbaşkanlığı Sarayı yapılmasına ilişkin iptal ettiği madde, aynı kroki ve benzer bir içerikle yeniden gündeme getirildi.





“Gösterilen alanın Kıyı Kanunu’na tabi kısımlarında imar planı kararıyla resmi kurum alanı yapılabilir” denilen öneride, sahillerde millet bahçesi yapılabilmesinin de önü açıldı.





Kaçak Yurda iskan





Üsküdar Belediyesi'ne şartlı devredilen bir arazinin Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı isimli kuruma devredilmesi üzerine mahalle halkı tepki gösterdi. Araziye inşa edilen yurda hakkında yürütmeyi durdurma ve inşaatın mühürlenmesi kararı çıkmasına rağmen mühür kırılıp inşaat çalışmalarına devam edildi ve mühürlü inşaata iskân alındı.





Kaçak binaya milyonlarca lira kira ödediler





Aile ve Çalışma Bakanlığı İstanbul’da 125 milyon lira kira ödediği binanın kaçak olduğu ve iskanının bulunmadığı ortaya çıktı.





Müze yapacağım dedi, nargile kafe yaptı





Erdoğan’ın dostu ve sponsoru olarak tanınan Remzi Gür’ün İstanbul Beykoz’da Göksu Kasrı’nın kalıntılarının bulunduğu arkeolojik kazı alanında ‘müze yapacağım’ diye kiraladığı araziyi ‘nargile kafe’ yaptığı ortaya çıktı.





108 yıllık saraya kaçak yapı





Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören’in kızı ile Hasan Kalyoncu’nun oğlunun düğünü için 108 yıllık Çırağan Sarayı’nın Boğaz kesimine yapılan kış bahçesinin kaçak olduğu öğrenildi.





Kaçak yapıya ziyaret





Geçtiğimiz yıl bayram tatili için Muğla Marmaris'e giden Erdoğan, bir süredir tartışmalara neden olan ve 150 dönüm arazi üzerinde yer alan Besa AŞ’ye ait yapıyı inceledi. Erdoğan’ın helikopterle izlediği inşaata Bakanlar Kurulu'nun izniyle başlanmış, kaçak yapı olduğu için yapılan şikayet üzerine mühürlenmişti.





Kaçak camiye kayyum izni





Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne AKP tarafından atanan kayyum, HDP'li meclis üyelerini belediye binasına almazken, hayali Meclis toplantısında kaçak cami yapılan arsayı 'oy birliğiyle' İl Müftülüğü'ne tahsis etti.





Binlerce kaçak yapıya onay





Bugünlerde kaçak yapı avcılığına çıkan AKP, imar affı düzenlemesiyle büyük bir saldırıya imza atmıştı.





Deprem tehlikesinin bulunduğu birçok şehirde binlerce kaçak yapı, AKP'nin "kasayı doldurma" planı çerçevesinde bir gecede kaçak statüsünden çıkarılmıştı.





TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası hükümetin Boğaziçi öngörünüm bölgesini imar affı kapsamına alarak kent suçu işlemeye devam ettiğini, bunun bedelini olası bir depremde İstanbulluların ödeyeceğini açıklamıştı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un boğazdaki villasına bağlı kaçak yapıların İBB tarafından yıkılması, AKP’yi “kaçak yapı” avcısı haline getirdi. Yıllardır binlerce kaçak yapıya göz yuman, kasa dolsun diye düzenli olarak “imar affı” düzenlemelerine imza atan AKP, kendisini eleştiren bir haber spikerinin evinde kaçak bölüm olup olmadığını drone'la tespit etmeye çalışmıştı.