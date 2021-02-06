Samanyolu Haber /Gündem / 'Son günlerde vaka artışının sebebi mutasyon olabilir' /06 Şubat 2021 12:03

'Son günlerde vaka artışının sebebi mutasyon olabilir'

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı veriler sonrasında koronavirüs kısıtlamalarıyla düşüşe geçen günlük vaka sayısı yeniden tırmanmaya başladı.

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Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 tablolarına göre, 24 Ocak tarihinde 5 bin 200’lere kadar düşen günlük vaka sayısı son günlerde yeniden 8 binlere kadar çıktı.

Vaka sayısındaki artış ile ilgili konuşan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, “Son günlerde dikkatleri çeken vaka artışına neden olabilecek birkaç ihtimali var. Birinci ihtimal, aşılamayla beraber bir rehavetin gerçekleşmiş olmasıdır. Henüz 2,5 milyon insan aşılandı ve aşılama çok yavaş gidiyor. Bir diğer ihtimal ise kış mevsimiyle beraber insanların kapalı ortamlarda yaşamaya başlaması. Ayrıca bunun yanında vaka artışlarında AKP kongrelerinin ve toplantılarının da etkisi var. Binlerce insanla kapalı alanlarda toplantılar, kongreler düzenleniyor” dedi.

Bulut ayrıca mutasyona uğrayan virüs türlerinin de artışın sebebi olabileceğini aktardı;

“Türkiye’de mutasyona ilişkin çalışmalar ve veriler açıklanmadı. Dünyada birkaç mutasyon türünden söz ediliyor ve hangi mutasyonun vaka artışını ne oranda etkilediği belli değil. İngiltere mutasyona ilişkin bilgileri her hafta açıklıyor ama Türkiye’de bu açıklanmıyor. Virüsün mutasyona uğrayan türlerinde yayılım etkisinin daha hızlı olduğu ve daha hızlı bulaştığı ifade ediliyor. Yani, vaka artışının bir diğer nedeni de bu olabilir. Sağlık Bakanlığı bu konuda da yine şeffaf davranmıyor. Mutasyon analizleri de yayınlanmıyorsa burada başka bir hadise vardır.”
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