Son günlerin tartışmalı ismi Ayşe Barım'a 'darbeye teşebbüs' suçlamasıyla gözaltı

Dizi ve sinema sektöründe tekelleşme iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma başlatılan ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanan ID Danışmanlık şirketinin sahibi Ayşe Barım hakkında, 'tekelleşme' iddiasının yanı sıra bazı yazılı ve görsel basında Gezi Parkı eylemlerine katıldığı iddiaları da gündeme getirildi.





"BİLDİRİ YAYINLAMA KONUSUNDA FİKİR ALIŞVERİŞİ"

Başsavcılık, bu iddialar üzerine de resen soruşturma başlattı. Bu soruşturma kapsamında yapılan yeni araştırmalar sonucunda Ayşe Barım'ın, Gezi Parkı Davası'nın yurt dışında yaşayan ve firari konumda bulunan sanıklarından Memet Ali Alabora ve Alabora'nın başka bir kişiyle yaptığı 1 adet tape görüşme içeriğinde, Gezi olayları kapsamında sanatçılara ilişkin Gezi Parkı'nda bir bildiri yayınlanması konusunda fikir alış verişinin yapıldığının tespit edildiği kaydedildi.





Başsavcılıkça henüz içeriği tespit edilemeyen bildirinin kendilerine zarar verebileceği, eylemlerin daha aktif bir şekilde gerçekleştiği zaman yayınlanması gerektiği kanaati oluşturularak neticelendirildiğinin anlaşıldığı ifade edildi.





"GEZİ EYLEMLERİNE KATILMALARI İÇİN SANATÇILARI YÖNLENDİRDİ"

Başsavcılık, Ayşe Barım'ın, Gezi Davası sanıklarından Mehmet Osman Kavala, Çiğdem Mater Utku ve Memet Ali Alabora ile olaylarla ilgili yoğun iletişiminin bulunduğuna dair tespitler yapıldığını, Gezi Parkı eylemlerinin başlangıç tarihi aralığında sahibi olduğu ID İletişim Danışmanlık A.Ş. adlı firmaya bağlı sanatçıları, 29 Mayıs 2013 ile 2 Haziran 2013 tarihleri arasında Gezi Parkı eylemlerine katılmaları için yönlendirdiği ve bizzat kendisinin de firmasına bağlı sanatçılarla birlikte eylemlere katıldığı şeklinde değerlendirmeler yapıldığını kaydetti.





"DARBEYE TEŞEBBÜS" İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINDI

Başsavcılık, yapılan çalışmalar sonucunda Ayşe Barım'ın Gezi Parkı eylemlerinin planlayıcılarından olduğunun anlaşıldığını belirterek, hakkında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlamasıyla gözaltı kararı aldı. Barım, bu kapsamda şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Ayşe Barım'ın evi ve işyerlerindeki arama işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.