Son hazırlıklar tamam: Papa Francis’in cenaze töreni için savaş uçakları hazır bekliyor

Vatikan, 21 Nisan günü hayatını kaybeden Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis’in yarın düzenlenecek cenaze töreni için son hazırlıklarını yapıyor. İtalyan ve Vatikan yetkilileri cenaze töreninin öncesinde Aziz Petrus Bazilikası'nın çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alarak çatılara keskin nişancılar yerleştirdi. Ayrıca insansız hava araçları engellenirken savaş uçakları hazır bekletildi.





ON BİNLERCE KİŞİ KUYRUKTA BEKLEDİ

Halktv'de yer alan habere göre Papa Francis’in cenaze törenine; 50 devlet başkanının da aralarında olduğu en az 130 yabancı delegasyonun katılması beklenirken törende, uçuşa yasak bölge uygulanacak. Cenaze törenine, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, İngiltere Prensi William, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de katılacak.





Papa’nın tabutunun, yerel saatle akşam 8'de üst düzey kardinallerin katılacağı bir törenle kapatılacağı iletilirken Papa Francis'e son saygılarını sunmak için on binlerce kişi şimdiden saatlerce kuyrukta bekledi. Yeni papa seçilene dek Vatikan'ın günlük işlerini yürüten Camerlengo Kardinal Kevin Farrell, “Tabutun Mühürlenmesi Ayini”ne başkanlık edecek.





MEZARININ ÜZERİNDE SADECE “FRANCİSCUS” YAZACAK

Cenaze töreninin ardından Francis'in tabutu, en sevdiği kilise olan ve Roma'da bulunan Santa Maria Maggiore Papalık Bazilikası'na gömülecek. Toprağa gömülecek olan Papa Francis’in mezarının üzerinde yalnızca “Franciscus” kelimesi yer alacak.





İLK LATİN AMERİKALI PAPA’YDI

Katolik kilisesinin ilk Latin Amerikalı papası Francis, geçirdiği şiddetli zatürre sebebiyle haftalarca hastanede tedavi görmüştü. Uzun bir süredir sağlık sorunları yaşayan Papa, Katolik takvimindeki en önemli an olan Paskalya'da halkın karşısına çıkmış ve doktorların tavsiyesine karşı gelmişti.





DİKKATLER YENİ SEÇİLECEK PAPA’DA!

Papa Francis’in cenaze töreninin ardından gözler Francis'in halefini seçme sürecine çevrilecek. Dünyanın dört bir yanından kardinaller, cenaze töreni ve yeni papayı seçecek konklav için Roma'ya dönerken konklav için henüz bir tarih açıklanmadı. Ancak, bir papanın ölümünün ardından en az 15 gün ve en fazla 20 gün sonra konklavın başlaması gerekiyor. Yalnızca 80 yaşın altındaki kardinaller (yaklaşık 135 kardinal) oy kullanma hakkına sahip olacak.