Samanyolu Haber /Gündem / Son iddia: Millet İttifakı adayı 29 Ekim’de açıklanacak /29 Haziran 2022 13:40

Son iddia: Millet İttifakı adayı 29 Ekim’de açıklanacak

Muhalefet partileri liderlerinin oluşturduğu altılı masa, beşinci kez bir araya gelecek. Kulislerde ise, altılı masanın cumhurbaşkanı adayını 29 Ekim’de açıklayabileceği konuşuluyor.

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Gazeteci Deniz Zeyrek, 3 Temmuz’da gerçekleşecek altılı zirve ile ilgili kulis bilgilerini paylaştı. Zeyrek, altılı masanın cumhurbaşkanı adayını 29 Ekim’de açıklamasının beklendiğini yazdı.

Zeyrek, bugünkü ‘Aday 29 Ekim’de açıklanacak’ başlıklı köşe yazısında İYİ Parti lideri Meral Akşener’in ev sahipliğinde yapılacak beşinci toplantının temel gündemini ‘aday’ mevzusunun oluşturacağını yazdı. Liderlerin o gün ‘ortak aday’ konusunu netleştirmesi bekleniyor.

Zeyrek’in aktardığına göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yapılacak beşinci toplantıya son dönemde yaptırdığı kamuoyu araştırmalarının sonuçlarından oluşan bir raporla katılması bekleniyor.

‘ERDOĞAN HER DURUMDA KAYBEDECEK’
“Edindiğim bilgiye göre o raporda, Meral Akşener’in sıkça ifade ettiği ‘13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı’nın adayı olacak’ görüşünü destekleyen sonuçlar yer alıyor” diyen Zeyrek, “Rapordaki bütün göstergeler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın aday olacağı bir seçimi, her durumda kaybedeceğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

“Beşinci ‘Altılı Masa’ toplantısında aday konusunda da ilginç bir karar çıkabilir” diyen Zeyrek şu ifadeleri kullandı: “CHP kulislerini yakından takip eden Politikyol.com Genel Yayın Yönetmeni Ali Haydar Fırat PolitikTV canlı yayınında ilginç bir kulis paylaştı. Fırat’a göre, Millet İttifakı ortak aday belirleyecek ve adayın ismini 29 Ekim günü kamuoyuna duyuracak. CHP’nin masaya getireceği raporda örtülü ‘aday Kemal Kılıçdaroğlu olmalı’ mesajı da var gibi. Ancak, öyle anlaşılıyor ki diğer beş lider ortak adayın Kılıçdaroğlu olması konusunda henüz hemfikir olmamış. Altı parti de beşinci toplantıdan sonra 29 Ekim’e kadar kamuoyu yoklamalarını yoğunlaştıracaklar. Millet İttifakı’nda Kılıçdaroğlu dışında Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı da gündemde. Akşener her ne kadar ‘Başbakan’ olmak istese de ittifakın aday adayları arasında görülüyor.”
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