'Son iki buçuk yılda 2 bin 420 hekim yurtdışına gitti'

CHP Ankara Milletvekili Dr. Servet Ünsal, sağlık hizmetlerinde olanakların kötüleştiğini, ağır çalışma koşullarının da hekimleri yurtdışına gitmeye zorladığını ifade etti.







Aynı zamanda doktor olan Ünsal, sağlık sisteminin Türkiye’de her geçen gün kötüye gittiğini ifade ederek, “Yeterlilik belgesi almış hekim sayısı 2012’de 59 iken, 2021’in ilk 5 ayında 442 oldu, ortalama son iki buçuk yılda 2 bin 420 hekim yurt dışına gitti” dedi.





Türkiye’de sağlık sisteminin kötüleştiğine, özellikle koronavirüs salgını sürecinde hekimlerin karşılaştığı zorluklara vurgu yapan Ünsal, “Neler gördük? Sağlıkta şiddeti, mobbing gördük, özellikle asistan hekimlerimiz için. Gerçekten asistanların durumları çok kötü. Liyakatsizliği gördük, işi hak eden hekimler artık bir yere gelmesi artık Türkiye’de olanaksızlaştı” yorumunu yaptı.





CHP’li Ünsal, atamaların siyasileştiğini söylerken, “Sağlık, ticarileşti. Ağır çalışma koşulları… Bunların hepsi hekimleri yurtdışına gitmeye zorladı. En büyük değerlerimiz olan hekimlerimiz artık yurtdışında çalışma olanakları arıyor” diye konuştu.





Yurt dışında çalışmak için Türk Tabipleri Birliği’nden (TTB) yeterlilik belgesi alınması gerektiğini anımsatan Ünsal, şunları söyledi:





“Bu anlamda yeterlilik belgesi almış hekim sayısı 2012’de 59 iken, 2021’in ilk 5 ayında 442 oldu, ortalama son iki buçuk yılda 2420 hekim, bakanın (Sağlık Bakanı Fahrettin Koca) açıkladığı iki yıla karşılık geliyor, yurtdışına gitti. Yurtdışına gitmek isteyen hekim sayısı Bakanın açıkladığı gibi 640’larda değil, 2 bin 420’yi buldu.”





Ünsal, açıkladığı 2420 hekim arasında dil şartını yerine getiremeyen veya mali desteği sağlayamayan hekimlerin yer almadığını ekledi, “Bu utanç verici tablonun mimarları sağlık sistemini yönetemeyen saray hükümetidir” sözleriyle hükümeti eleştirdi.