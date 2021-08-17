Samanyolu Haber /Sağlık / 'Son iki buçuk yılda 2 bin 420 hekim yurtdışına gitti' /17 Ağustos 2021 22:12

'Son iki buçuk yılda 2 bin 420 hekim yurtdışına gitti'

Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla birlikte zorlu çalışma koşullarının ve iş yükündeki artışın hekimleri yurtdışına taşınmaya zorladığı biliniyor.

SHABER3.COM

CHP Ankara Milletvekili Dr. Servet Ünsal, sağlık hizmetlerinde olanakların kötüleştiğini, ağır çalışma koşullarının da hekimleri yurtdışına gitmeye zorladığını ifade etti.

Aynı zamanda doktor olan Ünsal, sağlık sisteminin Türkiye’de her geçen gün kötüye gittiğini ifade ederek, “Yeterlilik belgesi almış hekim sayısı 2012’de 59 iken, 2021’in ilk 5 ayında 442 oldu, ortalama son iki buçuk yılda 2 bin 420 hekim yurt dışına gitti” dedi. 

Türkiye’de sağlık sisteminin kötüleştiğine, özellikle koronavirüs salgını sürecinde hekimlerin karşılaştığı zorluklara vurgu yapan Ünsal, “Neler gördük? Sağlıkta şiddeti, mobbing gördük, özellikle asistan hekimlerimiz için. Gerçekten asistanların durumları çok kötü. Liyakatsizliği gördük, işi hak eden hekimler artık bir yere gelmesi artık Türkiye’de olanaksızlaştı” yorumunu yaptı. 

CHP’li Ünsal, atamaların siyasileştiğini söylerken, “Sağlık, ticarileşti. Ağır çalışma koşulları… Bunların hepsi hekimleri yurtdışına gitmeye zorladı. En büyük değerlerimiz olan hekimlerimiz artık yurtdışında çalışma olanakları arıyor” diye konuştu.

Yurt dışında çalışmak için Türk Tabipleri Birliği’nden (TTB) yeterlilik belgesi alınması gerektiğini anımsatan Ünsal, şunları söyledi:

“Bu anlamda yeterlilik belgesi almış hekim sayısı 2012’de 59 iken, 2021’in ilk 5 ayında 442 oldu, ortalama son iki buçuk yılda 2420 hekim, bakanın (Sağlık Bakanı Fahrettin Koca) açıkladığı iki yıla karşılık geliyor, yurtdışına gitti. Yurtdışına gitmek isteyen hekim sayısı Bakanın açıkladığı gibi 640’larda değil, 2 bin 420’yi buldu.”

Ünsal, açıkladığı 2420 hekim arasında dil şartını yerine getiremeyen veya mali desteği sağlayamayan hekimlerin yer almadığını ekledi, “Bu utanç verici tablonun mimarları sağlık sistemini yönetemeyen saray hükümetidir” sözleriyle hükümeti eleştirdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Son iki buçuk yılda 2 bin 420 hekim yurtdışına gitti' Sonraki Haber >>

Kargo uçağıyla ölüme uçan Afganlar, o anlarını kaydetmiş

Kargo uçağıyla ölüme uçan Afganlar, o anlarını kaydetmiş

Taliban militanları, Cumhurbaşkanlığı sarayında spor yapıyor.

Taliban militanları, Cumhurbaşkanlığı sarayında spor yapıyor.

Kabil Havalimanı'ndan korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor

Kabil Havalimanı'ndan korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor

Afganistan’dan uçağın tekerleklerine saklanarak kaçmak isteyen iki kişi düşerek öldü

Afganistan’dan uçağın tekerleklerine saklanarak kaçmak isteyen iki kişi düşerek öldü

Kabil Havalimanı’nda ABD askerleri ateş açtı: 5 kişi öldü

Kabil Havalimanı’nda ABD askerleri ateş açtı: 5 kişi öldü

Erdoğan 'yine' 3 gün arayla kendini yalanladı

Erdoğan 'yine' 3 gün arayla kendini yalanladı

Bozkurt'ta tartışmaların göbeğindeki 'Yıkılan HES' havadan görüntülendi

Bozkurt'ta tartışmaların göbeğindeki 'Yıkılan HES' havadan görüntülendi

Kabil havalimanında can pazarı

Kabil havalimanında can pazarı

Taliban Kabil’e girdi, cezaevleri boşaltıldı; kentten kaçış başladı

Taliban Kabil’e girdi, cezaevleri boşaltıldı; kentten kaçış başladı

Tomruk deposu patladı

Tomruk deposu patladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:49:52