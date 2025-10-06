Samanyolu Haber /Gündem / Son iki gün: Demirtaş tahliye mi ediliyor? /06 Ekim 2025 13:12

Son iki gün: Demirtaş tahliye mi ediliyor?

Selahattin Demirtaş'ın 8 Ekim'de tahliye edileceği öne sürüldü. AKP iktidarının AİHM kararı üzerinden verilecek tahliyeye itirazda bulunmayacağı iddia ediliyor.

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı Kobani davası 24 Eylül’de Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi’ne gönderildi.

Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Kahraman, Demirtaş'ın tahliye edilmesi gerektiğini ifade etti. AKP iktidarı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararına itiraz etmezse Demirtaş hakkında karar 8 Ekim'de kesinleşecek ve tahliye için yeterli olacak.

Odatv'nin haberine göre; AKP karara itiraz etmeyecek. İddiaya göre böylecek Demirtaş 8 Ekim'de tahliye edilecek.

Selahattin Demirtaş tahliyesi için başvuru yapıldı: MHP'li isim "Bazı şeyler yapmak gerekir" demişti Selahattin Demirtaş tahliyesi için başvuru yapıldı: MHP'li isim "Bazı şeyler yapmak gerekir" demişti

DEMİRTAŞ VE YÜKSEKDAĞ 9 SENEDİR TUTUKLU
Selahattin Demirtaş ve eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, 4 Kasım 2016’da gözaltına alınıp tutuklandı. O günden bu yana farklı soruşturma ve davalar kapsamında cezaevinde bulunuyorlar.

AİHM, Demirtaş’ın uzun süreli tutukluluğunun hak ihlali olduğunu belirtmiş ve serbest bırakılması gerektiğine hükmetmişti. Ancak karar uygulanmadı ve her iki siyasetçi tutuklu yargılanmaya devam etti.

2014 Kobani eylemlerine ilişkin davada ağırlaştırılmış suçlamalarla yargılanan Demirtaş ve Yüksekdağ, yaklaşık dokuz yıldır cezaevinde bulunuyor.


