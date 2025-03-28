Son İmamoğlu anketi: Her 100 kişiden 73'ü eylemleri doğru buluyor

KONDA Araştırma, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınması ve sonrasında tutuklanmasıyla başlayan sürece ilişkin yaptığı kamuoyu araştırmasını sosyal medya hesabı üzerinden yayımladı.





TOPLUMUN YÜZDE 73’Ü EYLEMLERİ HAKLI BULUYOR

Araştırmaya göre, Türkiye genelinde halkın yüzde 73'lük kesimi eylemlere hak verdiğini belirtiyor. Katılımcıların sadece yüzde 27’si ise eylemlerin haksız olduğunu düşünüyor.





TUTUKLAMAYI DOĞRU BULANLAR BİLE...

Halktv'de yer alan habere göre araştırma, İmamoğlu’nun tutuklanmasını doğru bulanlar ile eylemler hakkındaki görüşler arasındaki ilişkiyi de ortaya koyuyor.





Araştırmaya göre, İmamoğlu’nun tutuklanmasını doğru bulanların yüzde 35'i eylemleri haklı buluyor.





Bu grubun yüzde 65’i eylemlerin haksız olduğunu düşünüyor.





TUTUKLAMAYA KARŞI OLANALAR EYLEMLERE DESTEK VERİYOR

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını yanlış bulan kesim, eylem kararının doğru olduğunu düşünüyor.





Bu gruptakilerin yüzde 43’ü eylemleri tamamen haklı buluyor. Yüzde 56’sı ise düzeni bozmadıkça eylemlere hak veriyor. Bu grupta eylemleri yanlış bulanların oranı yüzde 2.





FİKİR BEYAN ETMEYENLER

Fikir beyan etmeyenlerin tutumu Araştırmada, İmamoğlu’nun tutuklanması konusunda fikri olmadığını belirten bir grup da bulunuyor.





Araştırmaya göre, fikir beyan etmeyenlerin yüzde 5’i eylemleri haklı bulurken, yüzde 65’i düzeni bozmadıkça eylemlere hak veriyor. Bu grubun yüzde 30’u ise eylemlerin haksız olduğunu düşünüyor.