Samanyolu Haber /Politika / 'Son kez adayım' diyen Erdoğan, aynı açıklamayı 2009'da da yapmış /12 Aralık 2022 13:21

'Son kez adayım' diyen Erdoğan, aynı açıklamayı 2009'da da yapmış

Geçtiğimiz günlerde "Son kez adayım" diyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın benzer bir açıklamayı 2009 yılında da yaptığı ortaya çıktı. Erdoğan, o dönem yaptığı açıklamada "Önümüzdeki 2011 seçimlerinde son kez aday olacağım. Ben tükürdüğümü yalamam" ifadelerini kullanmıştı.

'Son kez adayım' diyen Erdoğan, aynı açıklamayı 2009'da da yapmış


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da yapılan toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, 2023'te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde son kez aday olacağını açıkladı.

Erdoğan, konuşmasında "İnşallah, 2023'te milletimizden kendi adımıza son defa istediğimiz destekten alacağımız güçle Türkiye yüzyılının inşasını başlatıp, bu kutlu bayrağı gençlerimize teslim edeceğiz" dedi.

2009 ve 2011'DE DE BENZER AÇIKLAMAYI YAPMIŞ

Memleket Partisi, Erdoğan'ın yine 2009 yılında başbakanlık görevini sürdürürken yaptığı "2011'de son kez milletvekili adayı olacağım" açıklamasını paylaştı.

Erdoğan'ın açıklamasını sosyal medya hesaplarından paylaşan Memleket Partisi, paylaşıma "Bu kez de son kez adaymış. Oysaki bu da yalanmış!" ifadelerini ekledi.

Erdoğan, 2009 yılında Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AKP Ankara İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "2011 seçimlerinde son kez milletvekili adayı olacağım, yerimi daha sonra inşallah yeni arkadaşlara bırakacağım" açıklamasını yapmıştı. Erdoğan aynı zamanda o denemde aynı zamanda "Ben birileri gibi oralara çakılıp kalmam" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Erdoğan'ın 2012 yılında Erdoğan'ın son kez AKP Genel Başkanlığına aday olacağını açıkladığı video görüntülerde yer aldı.
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