Samanyolu Haber /Dünya / Son krizler Macron'un oyunu 8 puan artırmış /04 Kasım 2020 11:45

Son krizler Macron'un oyunu 8 puan artırmış

Karikatürlerle ilgili açıklamaları yüzünden Müslümanların çoğunlukta yaşadığı bazı ülkelerde son günlerde sert protestolara hedef olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, ülke içinde popülaritesi kasım ayında 8 puan artış gösterdi.

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Kamuoyu araştırma şirketi IFOP’un düzenlediği anket, Macron’un politikalarını destekleyenlerin oranının eylül ayına oranla yüzde 46’a çıktığını ortaya koydu.

IFOP Genel Müdür Yardımcısı Frédéric Dabi, bir lise öğretmeninin başı kesilerek öldürülmesi ve son olarak Nice kentindeki bir kiliseye yapılan terör saldırıları ile birlikte Covid-19 salgınının artması üzerine kısıtlamaların yeniden getirilmesi kararlarını veren Macron’un etrafında birlik ve beraberlik içinde kenetlenmek gerektiğini düşünenlerin oranının arttığını söyledi.

Yine aynı ankete göre, Macron’un Fransa’nın yurt dışındaki çıkarlarını iyi savunduğunu düşünenlerin oranı iki puan artarak yüzde 56’ya, iyi ekonomi politikası izlediğini düşünenlerin oranı ise 4 puan artarak yüzde 41'e çıktı.
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