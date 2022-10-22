Samanyolu Haber /Gündem / 'Son nefesimi sendikamda vermek isterim' dedi öldü /22 Ekim 2022 11:03

'Son nefesimi sendikamda vermek isterim' dedi öldü

Belediye-İş Sendikası eski İzmir şube başkanlarından 72 yaşındaki Haşim Candan, sendikanın plaket takdim töreninde konuşmasında "Ben son nefesimi sendikamda vermek isterim." ifadelerini kullanmasının ardından fenalaşan Candan, hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, geçmişte Belediye-İş Sendikası genel merkez yöneticiliği ve İzmir 6 No'lu Şube Başkanlığı yapan 72 yaşındaki Haşim Candan, sendikanın daveti üzerine hafta sonu düzenlenecek 12'nci Olağan Genel Kuruluna katılmak için Ankara'ya geldi.

KÜRSÜDE FENALAŞTI

Genel Kurul öncesi sendikaya emeği geçenlerin onurlandırılması amacıyla genel merkezde düzenlenen plaket takdim törenine katılan Candan, plaketini aldıktan sonra konuşmak için kürsüye çıktı. Konuşma yaptığı sırada fenalaşarak yere düşen Candan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

'SON NEFESİMİ SENDİKAMDA VERMEK İSTERİM' DEMİŞTİ

Candan'ın fenalaşmadan önceki son sözleri "Ben son nefesimi sendikamda vermek isterim. Çünkü onurumu, şerefimi, bugünkü birçok şeyimi, emek verdim ama bu sendikada kazandım. Birbirimizden gocunmayalım, ürkmeyelim, birbirimizin kıymetli, değerli mücadelesinden faydalanalım." oldu.

Yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybeden Candan'ın cenazesinin, sendikada düzenlenen törenin ardından İzmir'e uğurlanacağı öğrenildi.
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