Samanyolu Haber /Gündem / Son not: Özür dilerim kızım! /18 Aralık 2019 12:28

Son not: Özür dilerim kızım!

Ekonomik krizde intihar vakaları artarken, Çorum'da aynı gün iki farklı adreste iki kişi intihar etti. Kızına "özür dilerim" notu bırakan 31 yaşındaki Gökhan T.'nin işsizlik sebebiyle intihar etmiş olabileceği belirtiliyor.

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Çorum’da dün akşam Gökhan T. ve Oktay A. evlerinde, kendilerini asarak hayatlarına son verdi.

Edinilen bilgiye göre Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka 18'inci Sokak’ta oturan, evli ve bir çocuk babası Gökhan T.'den (31) haber alamayan yakınları dün akşam eve geldi. 

SON NOTU: ÖZÜR DİLERİM KIZIM!

Kapının açılmaması üzerine de polise haber verildi. Polisin çilingir yardımıyla girdiği evde, Gökhan T.'nin tavana asılı cesedi bulundu. 

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Gökhan T.'nin kızına, “Seni çok seviyorum kızım. Özür dilerim.” yazılı not bıraktığı ortaya çıktı.

Çorum'da Gökhan T. ve Oktay A. aynı gün intihar etti. 

BAŞKA MAHALLEDE BİR İNTİHAR VAKASI DAHA

Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka 1'inci Cadde'de de Oktay A.(32), evinde, tavana bağladığı elektrik kablosuyla kendini astı. 

Oktay A.'nın cesedi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğiktim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, intiharlarla ilgili soruşturma başlattı.
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