Son rakamlar açıklandı: Vaka sayısı 5 bin 500'ü geçti

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı. Son 24 saatte, 5 bin 530 yeni vaka tespit edilirken 37 kişi hayatını kaybetti. İyileşen sayısı ise 5 bin 217 oldu.





MAVİ KATAGORİYE EKLENEN İL OLMADI





Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün mavi kategoriye eklenen ilimiz olmadı. Tüm illerimizde aşılanma oranını artırmadan toplumsal bağışıklık elde edemeyiz. Biran evvel aşınızı olun" dedi.





TOPLAM 57 MİLYON 401 BİN 28 DOZ AŞI UYGULANDI







Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 60.56, ikinci doz ortalaması yüzde 27.34, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 57 milyon 407 bin 28 oldu.





EN DÜŞÜK AŞILAMA ORANINDA BİRİNCİLİĞİ AĞRI ALDI





En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, İzmir, Bilecik.





En düşük aşılama oranına sahip iller; Ağrı, Bingöl, Şırnak, Batman, Muş, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Siirt ve Bitlis.





Türkiye'nin 8 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:







