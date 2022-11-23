Son şampiyon, Avustralya'yı 4-1 yendi

2022 Dünya Kupası'nda sahaya çıkan son dünya şampiyonu Fransa, D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya'yı 4-1 yenmesini bildi.







Maçın ilk dakikalarına çok iyi başlayan Avustralya 9. dakika içinde sağ kanattaki koridoru çok iyi değerlendiren Leckie’nin ortaladığı topa aynı klasta vuran Goodwin maçın ilk golünü attı. 1-0.





Sakatlanıp maça devam edemeyen Lucas Hernandez, 13. dakikada yerini Theo Hernandez’e bıraktı. Erken golün şokunu hızlı atlatan Fransa, oyuna yeni giren Hernandez’in ortaladığı topa Rabiot’nun kafa vuruşuyla maça denge geldi. 1-1 Rabiot ile 5 dakika sonra sol kanattan gelen Fransa, bu futbolcunun ortasına Giroud’nun dokunuşuyla maç 2-1 oldu. 36 yaşındaki Giroud, Zidane'ı geçerek Dünya Kupası'nda Fransa formasıyla gol atan en yaşlı oyuncu unvanını alırken , milli takımdaki gol sayısını da 50’ye çıkarmış oldu.





İkinci yarıda maçın kontrolünü eline alan Fransız futbolcular, son yarım saatte adeta tek kale top oynadı. Mbappe, Dembele’nin 68. dakikada sağ taraftan ortaladığı topu kafa vuruşuyla ağlara gönderdi ve maç 3-1 oldu.





Benzema’nın sakatlığının ardından “takıma oyuncu çağırmayacağız, yeterli forvetimiz var” diyen teknik direktör Deschamps’ı haklı çıkarırcasına oynayan Giroud, Mbappe’nin 71. dakikada soldan ceza alanına ortaladığı topu savunmanın arasından yükselerek vurduğu kafayla maçın skoru belirlendi, 4-1.





Avustralya'da Türk asıllı oyuncu Aziz Behich, Fransa karşısında 90 dakika sahada kalırken Fransa Milli Takımı'nda 51 gole ulaşan Giroud, Thierry Henry'nin milli takım formasıyla en çok gol atan oyuncu rekoruna ortak oldu.





