Samanyolu Haber /Spor / Son şampiyon Liverpool'da gerileme sürüyor: 7 maçta 6 mağlubiyet /07 Mart 2021 21:57

Son şampiyon Liverpool'da gerileme sürüyor: 7 maçta 6 mağlubiyet

İngiltere Premier Ligi'nde son şampiton Liverpool'un gerilemesi devam ediyor. Son 7 maçının 6'sını kaybeden Liverpool Şampiyonlar Ligi potasından da uzaklaşıyor.

Son şampiyon Liverpool'da gerileme sürüyor: 7 maçta 6 mağlubiyet

T24'te yer alan habere göre İngiltere Premier Ligi'nde son şampiyon Liverpool'un kötü gidişi Fulham karşısında da devam etti. Kırmızılar, Fulham'a sahasında 1-0 yenildi; Anfield'da üst üste 6. maçını da kaybetti.

İngiltere'de Liverpool'un hayal kırıklığı devam ediyor. Kırmızılar, Fulham'a 1-0 yenildi; sahasında üst üste 6. maçını da kaybetti.

Ozan Kabak'ın sakatlığı nedeniyle oynamadığı maçta, Fulham'ın galibiyet golünü daha önce Galatasaray'da kiralık oynayan Mario Lemina (45) attı. Lemina, 2006 Mart'ında Collins John'un ardından Anfield'da gol atan ilk Fulham'lı oyuncu oldu. O golden sonra Fulham adına gol kaydeden bir diğer isim ise, Mayıs 2012'de Liverpool forması giyen Martin Skrtel (kendi kalesine) olmuştu.

Son 7 maçta 6. kez yenilen Liverpool, 43 puanda kaldı ve Şampiyonlar Ligi potasından iyice uzaklaştı. Fulham ise puanını 26'ya çıkardı ve kümede kalma yolunda kritik bir galibiyet elde etti.
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