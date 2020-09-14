Son şampiyon Medipol Başakşehir'e Hatayspor şoku

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, son Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek, 3 puanın sahibi oldu. Hatayspor'un Süper Lig tarihindeki ilk golünü Selim Ilgaz kaydederken, ikinci gol ise 90+1'de Barbosa'dan geldi.





Süper Lig'de ilk hafta mücadelesi Gaziantep'te kapandı. Ligin yeni ekiplerinden Hatayspor, son şampiyon Medipol Başakşehir'i konuk etti. Ev sahibi, yeni yapılan Atatürk Stadyumu’ndaki çalışmalar nedeniyle Gaziantep'te oynadığı karşılaşmayı 2-0 galip ayrıldı.





Stat: Gaziantep Kalyon





Hakemler: Mete Kalkavan, Süleyman Özay, Candaş Elbil





Hatayspor: Munır, Popov, Yusuf Abdioğlu, Pablo, Mesut Çaytemel, Rayane Aabid, Isaac Sackey, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Ruben Ribeiro, Mame Diouf.





Yedekler: Akın Alkan, Aleandros Katranis, Soner Örnek, Mahmut Emir, Burak Çamoğlu, Helder Barbosa, Abdurrahman, Idır Ouali, Adama Traore





Teknik Direktör: Ömer Erdoğan





Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut Tekdemir, İrfan Can, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba.





Yedekler: Volkan Babacan, Rafael, Carlos Ponck, Cemali Sertel, Mehmet Topal, Berkay Özcan, Kerim Frei, Mete Demir, Gulbrandsen, Enes Karakuş





Teknik Direktör: Okan Buruk





Gol: Selim Ilgaz (dk. 36) (Hatayspor)





Karşılaşmanın önemli anları





9. dakikada Hataysporlu Sackey'nin ceza sahası dışından çektiği sert şut farklı şekilde auta gitti.





13. dakikada Başakşehir'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topa ceza yayı üzerinden Visca'nın yaptığı sert vuruş savunmadan sekip direğe çarparak kornere gitti.





17. dakikada Caiçara'nın sağ kanattan çevirdiği topa gelişine vuran Crivelli'nin şutu yandan auta gitti.





22. dakikada Başakşehir'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topla buluşan Mahmut'un kafa vuruşu üstten auta gitti.





36. dakikada ani gelişen Hatayspor atağında Diouf'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Selim Ilgaz, kaleci Mert'i geçip topu ağlara gönderdi. 1-0





41. dakikada İrfan Can'ın ceza sahası dışından çektiği şut Hatayspor kalecisi Munir'in kucağında kaldı.





İlk yarı Hatayspor'un 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi.





49. dakikada Frei'ın sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahasındaki Demba Ba kafayla dokundu, top dışarı çıktı.





52. dakikada Hasan Ali'nin sol kanattan yaptığı ortada bomboş pozisyondaki Visca topu ıska geçti.





57. dakikada Visca'nın ceza sahası dışından çektiği sert şut savunmadan sekip kaleci Munir'de kaldı.





59. dakikada Hataysporlu Gökhan'ın ceza sahası içerisinden çektiği şutu kaleci Mert kurtardı.





66. dakikada Hatayspor'un kullandığı serbest vuruşta Mirkan'ın şutu yan direğin dibinden dışarı çıktı.





76. dakikada Hatay ceza sahasında topla buluşan Crivelli'nin vuruşu yan ağlarda kaldı.





81. dakikada Mirkan'ın ceza sahasının hemen önünden çektiği sert şut yandan az farkla dışarı gitti.





90. dakikada Traore'nin savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Barbosa'nın kayarak yaptığı vuruş ağlarla buluştu. 2-0





Karşılaşma 2-0 Hatayspor'un galibiyetiyle noktalandı.





PUAN DURUMU:



