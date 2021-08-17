Son seçim anket sonuçları açıklandı

Avrasya Araştırma’nın sahibi Kemal Özkiraz, son yaptığı anketin sonuçlarını ‘Avrasya Anket’ adlı Youtube kanalında açıkladı.Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın kalması halinde; Akşener oyların yüzde 53.2’sini alırken, Erdoğan yüzde 46.8’ini alıyor. Akşener yarışı Erdoğan’ın yaklaşık 6 puan önünde bitiriyor.





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olması halinde; Cumhurbaşkanlığı seçimini Recep Tayyip Erdoğan‘ın 7 puan önünde bitiriyor. Anket sonucuna göre Kılıçdaroğlu yüzde 53.9 oy alırken Erdoğan yüzde 46.1 oranında oy alıyor.





İMAMOĞLU: YÜZDE 58.9, ERDOĞAN: YÜZDE 41.4





İstanbul Belediye Başkanı CHP’li Ekrem İmamoğlu‘nun aday olduğu senaryoda en açık farklı sonuç ortaya çıktı. İmamoğlu, Erdoğan’dan 18 puan fazla oy aldı. Ankete göre Erdoğan yüzde 41.1 oy alırken “İmamoğlu’na oy veririm” diyenlerin oranı yüzde 58.9 oldu.





YAVAŞ’TAN ERDOĞAN’A 15 PUAN FARK





Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Mansur Yavaş da ankette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı açık ara farkla geçti. Ankete katılanların yüzde 42.6’sı “Erdoğan” derken, yüzde 57.4’ü Mansur Yavaş’ı seçti. Yavaş ile Erdoğan arasında 15 puanlık bir fark oluştu.





“MÜLTECİLER SINIR DIŞI EDİLSİN” DİYENLERİN ORANI YÜZDE 81





Ankete göre toplumdaki mülteci karşıtlığı daha da arttı. Ankete katılanların yüzde 81’i “Bu kişilerin ülkeye girişi engellenmeli, ülkede bulunanlar çok acil şekilde sınır dışı edilmelidir” dedi. “Mültecilerin ülkeye girişi engellenmeli” diyenlerin oranı bir önceki aya göre 4 puan arttı.





“Bu insani bir sorundur. Hükümet mültecileri kabul ederek doğru olanı yapmaktadır” diyenler yüzde 12’de kaldı. Ankete katılanların yüzde 89’u hükümetin mülteci politikasına karşı çıktığını söyledi. Katılımcıların yüzde 85.1’i “Mültecilerin gitmesini sağlayacaksa, Türkiye, Suriye Devlet Başkanı Esad’la görüşmelidir” dedi.